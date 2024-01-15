15.01.2024, 19:35
ФОТО И ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Нарва произошла тяжелая авария(8)
дополнено в 20:33
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник, 15 января, 18:42 в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелой аварии с участием грузового автомобиля.
Как подтвердили RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны, сегодня в 18:40 на 142 км шоссе Таллинн-Нарва произошла авария, когда ехавшая из Кивиыли в сторону Йыхви цистерна съехала с дороги и перевернулась на бок.
Грузовым автомобилем управлял 39-летний мужчина. Он получил травмы и медики скорой доставили его в больницу.
Дорога на месте происшествия была скользкой.
Цистерна перевозила топливное масло, которое в результате аварии вылилось. Спасатели занимаются его откачкой.
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