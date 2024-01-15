ФОТО И ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Нарва произошла тяжелая авария

Как подтвердили RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны, сегодня в 18:40 на 142 км шоссе Таллинн-Нарва произошла авария, когда ехавшая из Кивиыли в сторону Йыхви цистерна съехала с дороги и перевернулась на бок.