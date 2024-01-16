ИИ повлияет на 60% рабочих мест в развитых странах

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут повлиять на 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой, говорится в исследовании, опубликованном Международным валютным фондом (МВФ) в воскресенье, 14 января, в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

Согласно прогнозам авторов исследования, примерно половина рабочих мест будет испытывать негативное влияние ИИ, в то время как остальные могут выиграть от внедрения новых технологий.

„Ваша работа может исчезнуть совсем - что само по себе плохо - или искусственный интеллект может улучшить вашу работу, так что вы действительно станете более продуктивным, и ваш уровень дохода может вырасти“, - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в интервью агентству AFP.

В развивающихся странах влияние будет меньшим

Среди развивающихся экономик и стран с низким уровнем дохода, доля рабочих мест, на которые может повлиять ИИ, составит 40% и 26% соответственно, следует из исследования. Но хотя на этих рынках труда первоначальное воздействие искусственного интеллекта будет меньшим, они также с меньшей вероятностью получат выгоду от потенциала, который обещает ИИ с точки зрения повышения производительности.

„Мы должны сосредоточиться на том, чтобы помочь странам с низким уровнем дохода, в частности, двигаться быстрее, чтобы быть в состоянии воспользоваться возможностями, которые предоставит искусственный интеллект“, - сказала Георгиева. Глава МВФ признала, что развитие технологий ИИ „немного пугает“, но, по ее словам, оно также открывает „огромные возможности“ для всех.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.