Кукловод аферы ERIAL получил реальный срок

Из пятилетнего срока Ильи Дягелева один год и один месяц зачтены как отбытые, пока он находился под следствием. Его также приговорили к трехлетнему запрету на предпринимательскую деятельность. Сегодняшние решения можно оспорить в течение семи дней.

Согласно обвинительному заключению, основатель ERIAL Дягелев и его супруга, член правления КСО Дальберг-Дягелева и принадлежащая последней компания Delkona провернули инвестиционную аферу и предоставили ложную информацию о деятельности ERIAL.

В результате мошенничества вкладчики и общественность были введены в заблуждение относительно реального финансового положения кооператива. Это, в том числе, позволило привлечь новые вклады и выдать более крупные кредиты.

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