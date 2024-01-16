Таллиннские учителя участвуют в программе языковой мобильности

В первые месяцы года в проекте участвует 87 человек из 17 школ и 23 детских садов, а также 92 менторa из 16 школ и 27 детского сада.

Целью Таллинна является предложить всем детям, обучающимся в муниципальных детских садах и общеобразовательных школах, независимо от их родного языка, возможность получить качественное образование на эстонском языке. С этой целью в Таллинне создана программа деятельности по переходу на эстонский язык обучения и запланированы различные меры поддержки, включая проект языковой мобильности для учителей школ и детских садов.

„Осенью прошлого года мы реализовали в школах и детских садах пилотный проект языковой мобильности, участники которого смогли на протяжении двух месяцев получить практику эстонского языка в новой среде. Воспитатели детских садов с эстонским языком обучения работали с детьми с родным русским языком и наоборот, учителя переходящих на эстонский язык обучения школ смогли получить опыт работы в эстонской школе. Проект оправдал себя во всех отношениях и начиная с января этого года мы запустили его в полном объеме, - сказал вице-мэр Таллинна Андрей Канте. – Радует, что учебные заведения очень активно участвуют в проекте языковой мобильности и хорошо приняли возможность участия. Те учителя, которые не успели зарегистрироваться в январскую группу, смогут присоединиться к проекту в марте. Искренне надеюсь, что интенсивное погружение в языковую и культурную среду поможет учителям уверенно чувствовать себя на экзамене на уровень С1, а также в дальнейшем на уроках перед учениками“.