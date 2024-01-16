Таллиннские учителя участвуют в программе языковой мобильности
Учителя столичных школ и детских садов с русским языком обучения в 2024 году могут принять участие в проекте языковой мобильности, который является частью мер поддержки cо стороны Таллинна в рамках перехода образования на эстонский язык, сообщает пресс-служба городской управы.
В первые месяцы года в проекте участвует 87 человек из 17 школ и 23 детских садов, а также 92 менторa из 16 школ и 27 детского сада.
Целью Таллинна является предложить всем детям, обучающимся в муниципальных детских садах и общеобразовательных школах, независимо от их родного языка, возможность получить качественное образование на эстонском языке. С этой целью в Таллинне создана программа деятельности по переходу на эстонский язык обучения и запланированы различные меры поддержки, включая проект языковой мобильности для учителей школ и детских садов.
„Осенью прошлого года мы реализовали в школах и детских садах пилотный проект языковой мобильности, участники которого смогли на протяжении двух месяцев получить практику эстонского языка в новой среде. Воспитатели детских садов с эстонским языком обучения работали с детьми с родным русским языком и наоборот, учителя переходящих на эстонский язык обучения школ смогли получить опыт работы в эстонской школе. Проект оправдал себя во всех отношениях и начиная с января этого года мы запустили его в полном объеме, - сказал вице-мэр Таллинна Андрей Канте. – Радует, что учебные заведения очень активно участвуют в проекте языковой мобильности и хорошо приняли возможность участия. Те учителя, которые не успели зарегистрироваться в январскую группу, смогут присоединиться к проекту в марте. Искренне надеюсь, что интенсивное погружение в языковую и культурную среду поможет учителям уверенно чувствовать себя на экзамене на уровень С1, а также в дальнейшем на уроках перед учениками“.
Целью проекта языковой мобильности является посодействовать практическому применению эстонского языка учителями детских садов и школ с русским языком обучения. Принимая участие в проекте, учитель получает интенсивный опыт в рабочей среде, в которой используется эстонский язык, ежедневно получая практику эстонского языка, общаясь с коллегами, детьми и родителями. Также учитель знакомится с корпоративной культурой школы или детского сада с эстонским языком обучения. Все это придает уверенности для более активного использования эстонского языка в своем учреждении, поддерживая переход на эстонский язык обучения и среди коллег, и среди детей. Участник проекта языковой мобильности получает более серьезную подготовку к сдаче экзамена по эстонскому языку на уровень С1, который с 1 августа 2024 года станет частью требований к квалификации учителей.
На прошлой неделе, 8 января 2024 года, начала работу группа языковой мобильности в школах, в ней принимают участие по 17 школ с русским и 16 – c эстонским языком обучения. В проекте принимают участие 29 русских учителей, которыми руководят 28 менторов. Проект языковой мобильности для учителей продлится шесть недель и завершится 25 февраля.
С 15 января по 24 марта, в течение восьми недель в проекте языковой мобильности будут участвовать 23 детских сада с русским языком обучения и 27 – с эстонским, в нем поучаствуют 58 учителей детского сада под руководством 64 менторов. Один учитель эстонского детского сада в этот период будет направлен в детский сад с русским языком обучения, в котором он будет обучать детей и направлять педагогов, что также внесет вклад в более слаженный переход на эстонский язык обучения как для коллег, так и для детей.
В бюджете Таллинна на 2024 год на деятельность, связанную с переходом на эстонский язык обучения предусмотрено 8,8 миллиона евро, в частности на проект языковой мобильности для учителей школ и детских садов выделяется около 1,1 млн евро. Кроме того, учителя могут бесплатно участвовать в языковых и дидактических курсах, использовать приложение для изучения языка Lingvist, на эти цели в городском бюджете выделено около 36 000 евро. Город обеспечивает дополнительное обучение эстонскому для 2500 учителей и опорных специалистов, чтобы поддержать педагогов с уровнем эстонского В2 в процессе получения категории С1.
Ознакомиться со списком участвующих в проекте учреждений можно по ссылке.
Подробнее о переходе на эстонский язык обучения: здесь (на эстонском).
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