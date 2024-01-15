ВИДЕО | Каллас против Каллас: соглашения о повышении зарплаты учителям пока достичь не удалось(9)
Министр образования Кристина Каллас считает, что необходимо достичь соглашения по долгосрочному договору с работниками образования. Однако, по словам премьер-министра Каи Каллас, найти для этого финансирование непросто.
Министр образования и науки Кристина Каллас сказала, что на сегодняшних переговорах коалиционного совета о повышении зарплаты учителям договориться не удалось. „Сегодня мы обменивались мнениями. Соглашение достигнуто не было, - признала она. - Мы считаем, что соглашение должно быть достигнуто здесь и сейчас и что мы все равно должны попытаться его достичь. Поэтому я жду предложения от премьер-министра относительно того, как мы в образовании теперь должны прийти к этому соглашению“.
„Предложение, которое я выдвинула и в котором я абсолютно уверена, позволит избежать забастовки и договориться с учителями, оно касается заключения долгосрочного коллективного договора на 2025-2027 годы“, - добавила Каллас.
По словам Кристины Каллас, трехлетний план по достижению к 2027 году уровня учительской зарплаты в 120% от средней зарплаты в Эстонии показывает, насколько правительство готово содействовать повышению зарплаты учителей. По словам Каллас, для реализации этого плана необходимо провести переговоры с местными самоуправлениями, которые должны подтвердить, что они тоже гарантируют повышение зарплаты учителям в течение следующих трех лет по оговоренной ставке. „К сожалению, сегодня мы об этом не договорились. У нас еще есть время на этой неделе, чтобы снова и снова ставить этот вопрос на обсуждение“, - сказала Каллас. Кроме того, по ее словам, еще предстоит договориться о рабочей нагрузке учителей и их карьерной модели.
По словам премьер-министра Каи Каллас, одной из целей коалиционного соглашения является обеспечение зарплаты учителей на уровне 120% от средней зарплаты к 2027 году. „Мы не отказались от этой цели, мы работаем над ее достижением. Но, как видите, это крайне сложно, учитывая ситуацию с государственным бюджетом, когда нам фактически приходится повышать налоги“, - сказала Каллас.
„Больше денег в бюджете не появится. Бюджет на 2024 год уже утвержден Рийгикогу. В 2024 году повысить эту зарплату уже невозможно, - сказала Каллас. - У государства нет другого кошелька, кроме денег налогоплательщиков, а в данный момент с ним сложно“.
По словам Каллас, после сегодняшних переговоров в коалиционном совете все достигнутые договоренности остаются в силе, то есть обещанные восемь миллионов евро из бюджетной статьи министерства образования будут найдены.
Каллас добавила, что даже после повышения налогов у нас все равно остаеся дефицит бюджета. „У нас действительно нет возможности взять на себя новые расходы в данный момент в ситуации, когда у нас нет роста доходов“, - подчеркнула Кая Каллас.
По словам Кристины Каллас, сумма для исполнения долгосрочного трехлетнего соглашения составляет 150 миллионов евро. „В среднем необходимо увеличивать зарплату учителей примерно на 50 миллионов евро в год, чтобы к 2027 году она достигла 120% от средней по Эстонии“, - сказала она.
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