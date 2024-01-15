Новости Эстонии
15.01.2024, 18:15

ВИДЕО | Каллас против Каллас: соглашения о повышении зарплаты учителям пока достичь не удалось

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Министр образования Кристина Каллас считает, что необходимо достичь соглашения по долгосрочному договору с работниками образования. Однако, по словам премьер-министра Каи Каллас, найти для этого финансирование непросто.

Министр образования и науки Кристина Каллас сказала, что на сегодняшних переговорах коалиционного совета о повышении зарплаты учителям договориться не удалось. „Сегодня мы обменивались мнениями. Соглашение достигнуто не было, - признала она. - Мы считаем, что соглашение должно быть достигнуто здесь и сейчас и что мы все равно должны попытаться его достичь. Поэтому я жду предложения от премьер-министра относительно того, как мы в образовании теперь должны прийти к этому соглашению“.

„Предложение, которое я выдвинула и в котором я абсолютно уверена, позволит избежать забастовки и договориться с учителями, оно касается заключения долгосрочного коллективного договора на 2025-2027 годы“, - добавила Каллас.

По словам Кристины Каллас, трехлетний план по достижению к 2027 году уровня учительской зарплаты в 120% от средней зарплаты в Эстонии показывает, насколько правительство готово содействовать повышению зарплаты учителей. По словам Каллас, для реализации этого плана необходимо провести переговоры с местными самоуправлениями, которые должны подтвердить, что они тоже гарантируют повышение зарплаты учителям в течение следующих трех лет по оговоренной ставке. „К сожалению, сегодня мы об этом не договорились. У нас еще есть время на этой неделе, чтобы снова и снова ставить этот вопрос на обсуждение“, - сказала Каллас. Кроме того, по ее словам, еще предстоит договориться о рабочей нагрузке учителей и их карьерной модели.

По словам премьер-министра Каи Каллас, одной из целей коалиционного соглашения является обеспечение зарплаты учителей на уровне 120% от средней зарплаты к 2027 году. „Мы не отказались от этой цели, мы работаем над ее достижением. Но, как видите, это крайне сложно, учитывая ситуацию с государственным бюджетом, когда нам фактически приходится повышать налоги“, - сказала Каллас.

„Больше денег в бюджете не появится. Бюджет на 2024 год уже утвержден Рийгикогу. В 2024 году повысить эту зарплату уже невозможно, - сказала Каллас. - У государства нет другого кошелька, кроме денег налогоплательщиков, а в данный момент с ним сложно“.

По словам Каллас, после сегодняшних переговоров в коалиционном совете все достигнутые договоренности остаются в силе, то есть обещанные восемь миллионов евро из бюджетной статьи министерства образования будут найдены.

Каллас добавила, что даже после повышения налогов у нас все равно остаеся дефицит бюджета. „У нас действительно нет возможности взять на себя новые расходы в данный момент в ситуации, когда у нас нет роста доходов“, - подчеркнула Кая Каллас.

По словам Кристины Каллас, сумма для исполнения долгосрочного трехлетнего соглашения составляет 150 миллионов евро. „В среднем необходимо увеличивать зарплату учителей примерно на 50 миллионов евро в год, чтобы к 2027 году она достигла 120% от средней по Эстонии“, - сказала она.

Комиссия по культуре: работники сферы образования и министерство мотивированы достичь соглашения

Сегодня комиссия Рийгикогу по культуре встретилась с министром образования и науки Кристиной Каллас и руководителем Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри, чтобы получить обзор состояния переговоров и возможностей избежать забастовки учителей.

По словам председателя комиссии по культуре Хельо Пикхоф, на заседании комиссии подтвердили, что министр образования и науки и Союз работников образования Эстонии мотивированы найти решение и достичь соглашения. „В наших общих интересах сделать так, чтобы государство и работники сферы образования достигли соглашения без забастовки. На заседании мы смогли убедиться в том, что желание прийти к соглашению у сторон есть, – сказала Пикхоф – Профессия учителя должна быть ценима и перспективна, и мы должны сделать все возможное, чтобы достичь этого можно было без забастовок, так как образованию детей в случае перерывов в обучении будет нанесен тяжелый удар. В случае бессрочной забастовки мы даже не можем предугадать, какие пробелы в знаниях будут у детей и как это повлияет на общий уровень образования в Эстонии“.

Заместитель председателя комиссии по культуре Тынис Лукас отметил, что влияние забастовки – разностороннее и она создаст крайне запутанную ситуацию, по причине чего ее важно постараться предотвратить. „Забастовка повлияет на семьи, особенно если продлится до начала забастовки работников дошкольных учреждений“, – сказал Лукас и подчеркнул, что по этой причине необходимо серьезно отнестись к требованиям учителей. Он отметил, что учителя проявили гибкость при выдвижении требований и забастовки можно избежать, если отнестись к их просьбам серьезно. Он подчеркнул, что необходимо рассмотреть изменения в вопросах рабочей нагрузки и карьерной модели учителей, в том числе и изменения, не требующие дополнительного финансирования.

Министр образования и науки Кристина Каллас сообщила, что хочет начать переговоры, направленные на достижение соглашения о заключении долгосрочного договора об образовании. „В этом году зарплатный фонд учителей увеличился на 5,7 %. Я продолжу прилагать усилия для увеличения зарплат. Моя цель – к 2027 году обеспечить, чтобы зарплата учителя составляла 120 % от средней по стране. Для этого необходимо начать переговоры по вопросам заработной платы, но также и создания карьерной модели учителя и реорганизации школьной сети. Сегодня я представила это на обсуждение в коалиционном совете“.

По словам руководителя Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри, забастовку можно отменить или прервать, если работники сферы образования получат уверенность в том, что план по повышению минимальной ставки заработной платы на ближайшие годы установлен в коллективном договоре и не может быть изменен в одностороннем порядке. Он отметил, что одних лишь обещаний недостаточно, но семь дней на то, чтобы проделать необходимую работу, найти дополнительные средства на повышение зарплат и прийти к соглашению – не что-то непреодолимое. Вольтри отметил, что цель – сделать так, чтобы у учителей была уверенность и профессия учителя ценилась.

На заседании подчеркнули, что важно обращать внимание и на условия труда и карьерную модель. По словам Каллас, тот факт, что вопрос карьерной модели был поднят в связи с забастовкой, следует рассматривать в положительном ключе. Вольтри подтвердил, что, по мнению большинства учителей, важно в первую очередь достичь повышения минимальной зарплаты и после этого уже заняться карьерной моделью. Он убежден в том, что в вопросах карьерной модели удастся достичь разумного соглашения.

Согласно заявлению Союза работников образования Эстонии, бессрочная забастовка учителей начнется 22 января. Союз требует повышения минимальной ставки зарплаты учителя до 1950 евро уже в 2024 году. В прошлый четверг вновь начались переговоры между союзом и Министерством образования и науки.

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