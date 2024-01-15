ВИДЕО | Каллас против Каллас: соглашения о повышении зарплаты учителям пока достичь не удалось

Комиссия по культуре: работники сферы образования и министерство мотивированы достичь соглашения

Сегодня комиссия Рийгикогу по культуре встретилась с министром образования и науки Кристиной Каллас и руководителем Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри, чтобы получить обзор состояния переговоров и возможностей избежать забастовки учителей.

По словам председателя комиссии по культуре Хельо Пикхоф, на заседании комиссии подтвердили, что министр образования и науки и Союз работников образования Эстонии мотивированы найти решение и достичь соглашения. „В наших общих интересах сделать так, чтобы государство и работники сферы образования достигли соглашения без забастовки. На заседании мы смогли убедиться в том, что желание прийти к соглашению у сторон есть, – сказала Пикхоф – Профессия учителя должна быть ценима и перспективна, и мы должны сделать все возможное, чтобы достичь этого можно было без забастовок, так как образованию детей в случае перерывов в обучении будет нанесен тяжелый удар. В случае бессрочной забастовки мы даже не можем предугадать, какие пробелы в знаниях будут у детей и как это повлияет на общий уровень образования в Эстонии“.

Заместитель председателя комиссии по культуре Тынис Лукас отметил, что влияние забастовки – разностороннее и она создаст крайне запутанную ситуацию, по причине чего ее важно постараться предотвратить. „Забастовка повлияет на семьи, особенно если продлится до начала забастовки работников дошкольных учреждений“, – сказал Лукас и подчеркнул, что по этой причине необходимо серьезно отнестись к требованиям учителей. Он отметил, что учителя проявили гибкость при выдвижении требований и забастовки можно избежать, если отнестись к их просьбам серьезно. Он подчеркнул, что необходимо рассмотреть изменения в вопросах рабочей нагрузки и карьерной модели учителей, в том числе и изменения, не требующие дополнительного финансирования.

Министр образования и науки Кристина Каллас сообщила, что хочет начать переговоры, направленные на достижение соглашения о заключении долгосрочного договора об образовании. „В этом году зарплатный фонд учителей увеличился на 5,7 %. Я продолжу прилагать усилия для увеличения зарплат. Моя цель – к 2027 году обеспечить, чтобы зарплата учителя составляла 120 % от средней по стране. Для этого необходимо начать переговоры по вопросам заработной платы, но также и создания карьерной модели учителя и реорганизации школьной сети. Сегодня я представила это на обсуждение в коалиционном совете“.

По словам руководителя Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри, забастовку можно отменить или прервать, если работники сферы образования получат уверенность в том, что план по повышению минимальной ставки заработной платы на ближайшие годы установлен в коллективном договоре и не может быть изменен в одностороннем порядке. Он отметил, что одних лишь обещаний недостаточно, но семь дней на то, чтобы проделать необходимую работу, найти дополнительные средства на повышение зарплат и прийти к соглашению – не что-то непреодолимое. Вольтри отметил, что цель – сделать так, чтобы у учителей была уверенность и профессия учителя ценилась.

На заседании подчеркнули, что важно обращать внимание и на условия труда и карьерную модель. По словам Каллас, тот факт, что вопрос карьерной модели был поднят в связи с забастовкой, следует рассматривать в положительном ключе. Вольтри подтвердил, что, по мнению большинства учителей, важно в первую очередь достичь повышения минимальной зарплаты и после этого уже заняться карьерной моделью. Он убежден в том, что в вопросах карьерной модели удастся достичь разумного соглашения.