Через месяц стартует подача налоговых деклараций: кое-что можно посмотреть в э-среде уже сейчас!

Находящаяся в среде э-услуг услуга „Мои доходы“ даёт обзор, кто и в какой сумме произвёл вам выплаты в 2023 году и сколько было использовано не облагаемого налогом дохода.

На этой же странице вы также можете увидеть свою предполагаемую обязанность по уплате подоходного налога, рассчитанную на основании данных, известных Налогово-таможенному департаменту. Окончательная обязанность по уплате подоходного налога выяснится после представления декларации о доходах, когда будут учтены все налогооблагаемые доходы и налоговые льготы.

Данные о доходах Налогово-таможенный департамент внесет в вашу предварительно заполненную декларацию о доходах за 2023 год.

Подробнее о не облагаемом налогом доходе на нашем веб-сайте: Учёт не облагаемого налогом дохода.

Вы можете посмотреть свои доходы в среде электронных услуг e-MTA, выбрав там в меню Регистры и запросы — Мои запросы — Мои доходы.

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