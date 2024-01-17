ИССЛЕДОВАНИЕ | Жители Эстонии удовлетворены жизнью больше, чем латыши и литовцы, но меньше, чем финны

В 2022 году жители Евросоюза оценили свою удовлетворенность жизнью в среднем на 7,1 балла по шкале от 0 (очень недоволен) до 10 (очень доволен). В 18 из 27 стран Евросоюза общая удовлетворенность жизнью была оценена выше или на уровне среднего показателя по ЕС.

Самый высокий рейтинг в Австрии (7,9), Финляндии, Польше и Румынии (в каждой по 7,7), Бельгии и Нидерландах (в обеих по 7,6) самый низкий в Болгарии (5,6), Германии (6,5) и Греции (6,7).

Во всех странах кроме Болгарии средний уровень удовлетворенности жизнью выше шести баллов, что означает, что большинство жителей Евросоюза считают себя скорее удовлетворенными, чем неудовлетворенными жизнью.

На удовлетворенность жизнью могут влиять многие факторы, такие как возраст, уровень образования, семейное и финансовое положение, а также разнообразие опыта, выбора, приоритетов и ценностей человека.

Этот субъективный показатель благополучия европейских граждан собирается в рамках методологии Европейского союза по доходам и условиям жизни (EU-SILC).

Шкала удовлетворенности жизнью в Евросоюзе:

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