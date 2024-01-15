ФОТО и ВИДЕО | Под Нарвой произошла авария с участием трех машин

Как сообщила корреспондент Delfi, ставшая очевидцем ДТП, в аварию попали три машины: микроавтобус, легковушка и внедорожник. Микроавтобус и внедорожник находились в кюветах по разные стороны от дороги. Легковушка стояла на проезжей части, автомобиль получил повреждения.

На месте находились спасатели, медики скорой помощи и полиция. К месту аварии было направлено несколько карет скорой помощи.

Как сообщили Delfi в полиции, сегодня в 4-м часу дня в Центр тревоги поступило сообщение, что на 196-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие, где, по предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля.

На месте происшествия частично было перекрыто шоссе, движение регулировали сотрудники полиции. Полиция просила людей не торопиться и проявлять терпение при поездках по этому району.

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