ФОТО и ВИДЕО | Под Нарвой произошла авария с участием трех машин(5)
Вечером 15 января, на шоссе Нарва-Таллинн, близ поворота на Аувере произошла авария с участием трех машин.
Как сообщила корреспондент Delfi, ставшая очевидцем ДТП, в аварию попали три машины: микроавтобус, легковушка и внедорожник. Микроавтобус и внедорожник находились в кюветах по разные стороны от дороги. Легковушка стояла на проезжей части, автомобиль получил повреждения.
На месте находились спасатели, медики скорой помощи и полиция. К месту аварии было направлено несколько карет скорой помощи.
Как сообщили Delfi в полиции, сегодня в 4-м часу дня в Центр тревоги поступило сообщение, что на 196-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие, где, по предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля.
На месте происшествия частично было перекрыто шоссе, движение регулировали сотрудники полиции. Полиция просила людей не торопиться и проявлять терпение при поездках по этому району.
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