Поддельные счета и ссылки: жертвами мошенников становятся не только люди, но и принадлежащие им фирмы

В полицию обратилась женщина из Тарту, которая продавала книги в фейсбуке на Marketplace. С ней связался мнимый покупатель, который отправил ей якобы ссылку Omniva для подтверждения покупки и заказа. Женщина перешла по ссылке и, сама того не подозревая, стала жертвой мошенника. После этого с ее счета исчезли 5 324 евро. Кроме того, 2 662 евро пропали со счета компании, связанной с этой женщиной. Подробности этого случая мошенничества выясняет полиция в рамках уголовного разбирательства.

12 января проживающий в Рапламаа мужчина сообщил в полицию, что искал на Marketplace в фейсбуке грузозахватный манипулятор, после чего 26 декабря с ним через Messenger связался человек, утверждавший, что искомый товар продает финская компания. Была заключена сделка купли-продажи, и мужчина оплатил товар и его транспортировку в соответствии с предоставленным счетом. Позже выяснилось, что счет был поддельным, мужчина обещанный товар не получил. Финансовый ущерб составил 1 264 евро.

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