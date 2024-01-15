Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, в течение прошлой недели еще 120 украинских военных беженцев обратились с ходатайством о предоставлении временной защиты, по состоянию на вчерашний день временная защита в Эстонии предоставлена 35 839 военным беженцам.

С момента нападения России на Украину временную защиту в Эстонии получили 50 859 военных беженцев. Кроме того, на прошлой неделе 48 граждан Украины ходатайствовали о предоставлении международной защиты в Эстонии. Всего Эстония предоставила международную защиту 6449 украинским гражданам.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.