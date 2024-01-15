Сартс: попавший в распоряжение Bild сценарий нападения России на НАТО - учебный

Он отмечает, что сценарий учений — это всегда воображаемая ситуация для проверки военных возможностей в той или иной области. В прошлом такие сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географическими районами, но сейчас в сценариях используются существующие страны и географические районы, объясняет Сартс.

В то же время эксперт подчеркивает, что это не секретный анализ разведки, который предсказывает развитие ситуации.

Как сообщалось, издание Bild со ссылкой на секретные документы министерства обороны ФРГ, оказавшиеся в распоряжении редакции, утверждает, что Бундесвер изучает сценарий возможного нападения России на восточный фланг НАТО летом следующего года. В материалах бундесвера описывается, как могут развиваться события, которые способны привести к началу войны между странами НАТО и Россией в середине 2025 года.

Описанные в сценарии события начинаются в феврале 2024 года с возобновления активной мобилизации в РФ, в результате чего в армию набирают еще около 200 тысяч человек. После этого Москва организует весеннее наступление в Украине, которое из-за ослабления западной помощи Киеву позволит российской армии оккупировать новые территории.

После этого, в июле, Кремль начинает проводить цифровые и гибридные атаки на государства НАТО, в первую очередь — страны Балтии, одновременно „подстрекая“ живущих в регионе этнических русских. Последовавшие за этим кризисы и столкновения, говорится в сценарии бундесвера, Россия использует как предлог для начала в сентябре в приграничных регионах крупных совместных учений с Беларусью.

„Тайная цель“ российских военных, утверждается в документе, — взять под контроль польско-литовскую границу, известную как Сувалкский коридор. Это позволит соединить Калининградскую область РФ с Беларусью. Для достижения этого цели в Калининград в октябре перебросят дополнительные войска, а в декабре — спровоцируют конфликт в Сувалкском коридоре, который будет сопровождаться „беспорядками и многочисленными жертвами“.