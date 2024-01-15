Сартс: попавший в распоряжение Bild сценарий нападения России на НАТО - учебный(3)
Материал Bild о том, что НАТО готовится в нападению Россию - учебный сценарий, а не тайный анализ разведслужб, заявил в соцсети Х (бывший Twitter) директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс. Об этом сообщает Rus.Delfi.lv.
Он отмечает, что сценарий учений — это всегда воображаемая ситуация для проверки военных возможностей в той или иной области. В прошлом такие сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географическими районами, но сейчас в сценариях используются существующие страны и географические районы, объясняет Сартс.
В то же время эксперт подчеркивает, что это не секретный анализ разведки, который предсказывает развитие ситуации.
Как сообщалось, издание Bild со ссылкой на секретные документы министерства обороны ФРГ, оказавшиеся в распоряжении редакции, утверждает, что Бундесвер изучает сценарий возможного нападения России на восточный фланг НАТО летом следующего года. В материалах бундесвера описывается, как могут развиваться события, которые способны привести к началу войны между странами НАТО и Россией в середине 2025 года.
Описанные в сценарии события начинаются в феврале 2024 года с возобновления активной мобилизации в РФ, в результате чего в армию набирают еще около 200 тысяч человек. После этого Москва организует весеннее наступление в Украине, которое из-за ослабления западной помощи Киеву позволит российской армии оккупировать новые территории.
После этого, в июле, Кремль начинает проводить цифровые и гибридные атаки на государства НАТО, в первую очередь — страны Балтии, одновременно „подстрекая“ живущих в регионе этнических русских. Последовавшие за этим кризисы и столкновения, говорится в сценарии бундесвера, Россия использует как предлог для начала в сентябре в приграничных регионах крупных совместных учений с Беларусью.
„Тайная цель“ российских военных, утверждается в документе, — взять под контроль польско-литовскую границу, известную как Сувалкский коридор. Это позволит соединить Калининградскую область РФ с Беларусью. Для достижения этого цели в Калининград в октябре перебросят дополнительные войска, а в декабре — спровоцируют конфликт в Сувалкском коридоре, который будет сопровождаться „беспорядками и многочисленными жертвами“.
После этого, пишет Bild, Кремль созовет внеочередное заседание Совета безопасности ООН, на котором обвинит Запад в подготовке нападения на Россию. В марте 2025 года Москва перебросит к границам со странами Балтии дополнительные войска. Спустя два месяца ФРГ примет решение о „мерах сдерживания“ и развернут в регионе около 30 тысяч солдат.
Удастся ли сдержать Россию, из сценария не ясно.
Представитель министерства обороны Германии в разговоре с журналистами не стал комментировать документ. „Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневной деятельности военных“, — пояснил он.
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