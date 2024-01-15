Bild: Германия начала готовиться к возможному нападению России на НАТО летом 2025 года
Бундесвер изучает сценарий возможного нападения России на восточный фланг НАТО летом следующего года, утверждает издание Bild со ссылкой на секретные документы министерства обороны ФРГ, оказавшиеся в распоряжении редакции.
В материалах бундесвера описывается, как могут развиваться события, которые способны привести к началу войны между странами НАТО и Россией в середине 2025 года. Журналисты Bild при пересказе подчеркивают, что не приводят детали передвижения войск альянса по соображениям безопасности.
Описанные в сценарии события начинаются в феврале 2024 года с возобновления активной мобилизации в РФ, в результате чего в армию набирают еще около 200 тысяч человек. После этого Москва организует весеннее наступление в Украине, которое из-за ослабления западной помощи Киеву позволит российской армии оккупировать новые территории.
После этого, в июле, Кремль начинает проводить цифровые и гибридные атаки на государства НАТО, в первую очередь — страны Балтии, одновременно „подстрекая“ живущих в регионе этнических русских. Последовавшие за этим кризисы и столкновения, говорится в сценарии бундесвера, Россия использует как предлог для начала в сентябре в приграничных регионах крупных совместных учений с Беларусью.
„Тайная цель“ российских военных, утверждается в документе, — взять под контроль польско-литовскую границу, известную как Сувалкский коридор. Это позволит соединить Калининградскую область РФ с Беларусью. Для достижения этого цели в Калининград в октябре перебросят дополнительные войска, а в декабре — спровоцируют конфликт в Сувалкском коридоре, который будет сопровождаться „беспорядками и многочисленными жертвами“.
После этого, пишет Bild, Кремль созовет внеочередное заседание Совета безопасности ООН, на котором обвинит Запад в подготовке нападения на Россию. В марте 2025 года Москва перебросит к границам со странами Балтии дополнительные войска. Спустя два месяца ФРГ примет решение о „мерах сдерживания“ и развернут в регионе около 30 тысяч солдат.
Удастся ли сдержать Россию, из сценария не ясно.
Представитель министерства обороны Германии в разговоре с журналистами не стал комментировать документ. „Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневной деятельности военных“, — пояснил он.