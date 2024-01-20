ГРАФИКИ | Смотрите, как за год изменились цены на обеды

В Тарту средняя стоимость обеда дня несколько ниже – в студенческом городе можно пообедать примерно за 6-7 евро. Примечательно, что в середине 2023 года в Тарту цена обеда дня доходила почти до 8 евро, затем цены снизились, и сейчас остаются на уровне 6 евро.