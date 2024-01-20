ГРАФИКИ | Смотрите, как за год изменились цены на обеды

Цены обеденных предложений дня изменились по всей Эстонии.
ФОТО: ARNO MIKKOR| Delfi Meedia
В Таллинне за последний год стоимость обеда дня выросла более чем на 10 процентов, пишет издание Delfi Ärileht.
В Таллинне стоимость обеда составляет в среднем 9 евро.
В Тарту средняя стоимость обеда дня несколько ниже – в студенческом городе можно пообедать примерно за 6-7 евро. Примечательно, что в середине 2023 года в Тарту цена обеда дня доходила почти до 8 евро, затем цены снизились, и сейчас остаются на уровне 6 евро.