Экономика
20.01.2024, 12:51

ГРАФИКИ | Смотрите, как за год изменились цены на обеды

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Цены обеденных предложений дня изменились по всей Эстонии.
Цены обеденных предложений дня изменились по всей Эстонии.
ФОТО: ARNO MIKKOR | Delfi Meedia

В Таллинне за последний год стоимость обеда дня выросла более чем на 10 процентов, пишет издание Delfi Ärileht.

В Таллинне стоимость обеда составляет в среднем 9 евро.

В Тарту средняя стоимость обеда дня несколько ниже – в студенческом городе можно пообедать примерно за 6-7 евро. Примечательно, что в середине 2023 года в Тарту цена обеда дня доходила почти до 8 евро, затем цены снизились, и сейчас остаются на уровне 6 евро.

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