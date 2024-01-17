„Я была в ужасе, когда увидела дочь. Ее палец был почти оторван“. В эстонском детском саду произошел страшный инцидент

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Летом прошлого года в йыхвиском детском саду произошел несчастный случай: двухлетняя девочка едва не лишилась пальца. Врачи диагностировали серьезный перелом, но отметили, что причины такой травмы идут вразрез с изначальной версией произошедшего. Подробнее в материале RusDelfi.
В районе 10 часов утра Анастасии поступил звонок из детского сада „Sipsik“. Специалист по укреплению здоровья сообщила женщине, что ее дочь Алина получила травму на детской площадке: якобы она сунула палец в зазор закрытых ворот и, дернув руку, нанесла себе увечья. Следом собеседница добавила: рана очень серьезная.