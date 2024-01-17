„Я была в ужасе, когда увидела дочь. Ее палец был почти оторван“. В эстонском детском саду произошел страшный инцидент

В районе 10 часов утра Анастасии поступил звонок из детского сада „Sipsik“. Специалист по укреплению здоровья сообщила женщине, что ее дочь Алина получила травму на детской площадке: якобы она сунула палец в зазор закрытых ворот и, дернув руку, нанесла себе увечья. Следом собеседница добавила: рана очень серьезная.

Сразу после произошедшего на место вызвали бригаду скорой помощи. Анастасия вспоминает: „После звонка мы с мужем поехали в отделение экстренной медицины (EMO). Я была в ужасе, когда увидела дочь. Ее палец был почти оторван! У ребенка паника, стресс“. Врач обратился к родителям, пытаясь выяснить, что привело к таким серьезным травмам. Обеспокоенная мать начала пересказывать слова сотрудницы детского садика