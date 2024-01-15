15.01.2024, 13:45
ФОТО | Коалиционные партии собрались обсудить, что можно сделать для разрешения трудового спора учителей
обновлено в 14:54
Обсуждение вокруг забастовки учителей склоняется, помимо повышения зарплаты, к пересмотру их рабочей нагрузки. Коалиционный совет обсудит, какие возможности есть на столе.
Сегодня утром парламентская комиссия по культуре встретилась с руководителем забастовки учителей Реэмо Вольтри и министром образования Кристиной Каллас (Eesti 200). После этого начался коалиционный совет, где Кристина Каллас спросит, может ли правительство дать ей мандат, чтобы вести с учителями переговоры для заключения коллективного договора.