Новости Эстонии
15.01.2024, 13:45

ФОТО | Коалиционные партии собрались обсудить, что можно сделать для разрешения трудового спора учителей

 
обновлено в 14:54

Обсуждение вокруг забастовки учителей склоняется, помимо повышения зарплаты, к пересмотру их рабочей нагрузки. Коалиционный совет обсудит, какие возможности есть на столе.

Сегодня утром парламентская комиссия по культуре встретилась с руководителем забастовки учителей Реэмо Вольтри и министром образования Кристиной Каллас (Eesti 200). После этого начался коалиционный совет, где Кристина Каллас спросит, может ли правительство дать ей мандат, чтобы вести с учителями переговоры для заключения коллективного договора.

„Я хочу подписать долгосрочный коллективный договор на следующие три года. Договор об образовании, в котором помимо повышения минимальной зарплаты оговорены условия труда учителей“, — пояснила свое видение коллективного договора министр образования Eesti Päevaleht на прошлой неделе.

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