Открытие инновационного акселератора НАТО DIANA привлекло в Эстонию военных экспертов и компании со всего мира

Стартап-инкубатор Технополя — одно из первых пяти направлений, где в пилотном году откроется инновационный акселератор НАТО DIANA. Заявки представили более 1300 компаний, разрабатывающих решения двойного назначения. Было выбрано 44 компании, девять из которых будут развивать свои идеи в Эстонии. Все компании, вошедшие в акселератор, получат грантовое финансирование в размере 100 000 евро, лучшие также могут получить до 300 000 евро.

Министр обороны Ханно Певкур выразил радость по поводу открытия эстонского филиала инновационного акселератора НАТО DIANA. „Надеюсь, вы воспользуетесь идеями, представленными в ваших заявках, и реализуете их потенциал как можно скорее. Я вижу огромный потенциал и возможности для инноваций не только на поле боя, но и в гражданском секторе“, — сказал Певкур.

Канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас отметил сильные стороны DIANA как сторонника развития технологий. „Эстония — признанная страна стартапов, и специфические знания стартап-компаний, безусловно, будут полезны при запуске DIANA. Несомненно, есть большие надежды на решения, которые помогут лучше обеспечить надежное энергоснабжение, поддерживая его с помощью аппаратного, программного обеспечения и кибер-решений, мониторинга подводной инфраструктуры и технических объектов или обмена защищенной информацией“.

По словам руководителя стартап-инкубатора Технополь и эстонского акселератора НАТО DIANA Кадри Таммай уже сейчас ясно, что среди этих девяти компаний есть несколько технологий киберзащиты, которые принесут прямую пользу владельцам жизненно важной инфраструктуры Эстонии и могут обеспечить безопасность даже в случае квантовой компьютерной атаки. „Кроме того, в ближайшие полгода мы будем поддерживать технологии, позволяющие картографировать и сканировать морское дно гораздо точнее, чем раньше, а также разработки в сфере новых сверхлегких альтернативных источников энергии для дронов“, - пояснила Таммай.