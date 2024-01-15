Открытие инновационного акселератора НАТО DIANA привлекло в Эстонию военных экспертов и компании со всего мира
Стартап-инкубатор Технополя — одно из первых пяти направлений, где в пилотном году откроется инновационный акселератор НАТО DIANA. Заявки представили более 1300 компаний, разрабатывающих решения двойного назначения. Было выбрано 44 компании, девять из которых будут развивать свои идеи в Эстонии. Все компании, вошедшие в акселератор, получат грантовое финансирование в размере 100 000 евро, лучшие также могут получить до 300 000 евро.
Министр обороны Ханно Певкур выразил радость по поводу открытия эстонского филиала инновационного акселератора НАТО DIANA. „Надеюсь, вы воспользуетесь идеями, представленными в ваших заявках, и реализуете их потенциал как можно скорее. Я вижу огромный потенциал и возможности для инноваций не только на поле боя, но и в гражданском секторе“, — сказал Певкур.
Канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас отметил сильные стороны DIANA как сторонника развития технологий. „Эстония — признанная страна стартапов, и специфические знания стартап-компаний, безусловно, будут полезны при запуске DIANA. Несомненно, есть большие надежды на решения, которые помогут лучше обеспечить надежное энергоснабжение, поддерживая его с помощью аппаратного, программного обеспечения и кибер-решений, мониторинга подводной инфраструктуры и технических объектов или обмена защищенной информацией“.
По словам руководителя стартап-инкубатора Технополь и эстонского акселератора НАТО DIANA Кадри Таммай уже сейчас ясно, что среди этих девяти компаний есть несколько технологий киберзащиты, которые принесут прямую пользу владельцам жизненно важной инфраструктуры Эстонии и могут обеспечить безопасность даже в случае квантовой компьютерной атаки. „Кроме того, в ближайшие полгода мы будем поддерживать технологии, позволяющие картографировать и сканировать морское дно гораздо точнее, чем раньше, а также разработки в сфере новых сверхлегких альтернативных источников энергии для дронов“, - пояснила Таммай.
Исполнительный директор Технополя Индрек Орав заявил, что кропотливая работа принесла свои плоды, и он рад, что Технополь удостоился чести быть одним из первых, кто начал реализацию программы акселератора DIANA. „Уникальное сочетание программы, созданной для компаний, испытательных центров и фондов, создает предпосылки для быстрого развития инновационных технологий. 20-летний опыт Технополя в консультировании начинающих и действующих технологических компаний также способствует появлению новых историй успеха среди компаний программы DIANA. Наша команда и сеть экспертов и наставников готовы к этому и, несомненно, сделают все возможное, чтобы максимально реализовать потенциал“, — добавил Орав.
Девять компаний, которые будут развивать свои идеи в эстонском акселераторе, — это GaltTec, Lobster Robotics, GIM Robotics, Revobeam, AVoptics, Dronetag, Icewind, Anzen Technology Systems и Goldilock.
На открытии SmartCap представил варианты финансирования для компаний двойного назначения и Инновационного фонда НАТО DIANA. Кроме того, историями успеха поделились компании, работающие в оборонной сфере: немецкая Helsing и эстонские компании Defendec и Milrem.
Эстонским акселератором управляет Стартап-инкубатор Технополя в сотрудничестве с Тартуским научным парком Sparkup и бизнес-акселератором Startup Wise Guys. Реализация акселератора в Эстонии финансируется Министерством экономики и коммуникаций при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства обороны и города Таллинна. Вклад в в сеть испытательных центров альянса в Эстонии вносят TalTech, Тартуский университет, CR14 и Академия вооруженных сил, Академия внутренней обороны и Эстонская летная академия.
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