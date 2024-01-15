Новости Эстонии
15.01.2024, 16:00

В Таллинне Центристская партия столкнулась с трудностями при переходе на эстонский язык обучения. Многим учителям придется распрощаться с профессией

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Столичный вице-мэр Андрей Канте признает, что из-за перехода на эстоноязычное образование время сейчас напряженное.
Столичный вице-мэр Андрей Канте признает, что из-за перехода на эстоноязычное образование время сейчас напряженное.
ФОТО: kollaaž | Delfi Meedia

В этом году начнется переход на эстонский язык обучения. В Таллинне, однако, работает много учителей, которые не соответствуют предъявляемым требованиям и, скорее всего, к началу учебного года соответствовать им не будут, пишет издание Eesti Päevaleht.

Реформа образования, как сказала министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200), откладывалась 30 лет, и дальше откладывать ее больше нельзя. С 1 августа все учителя детских садов, а также учителя 1-х и 4-х классов должны владеть эстонским языком на уровне С1. Переход на эстонский язык обучения начнется в детских садах и в 1-х и 4-х классах.

Курирующий сферу образования вице-мэр Таллинна Андрей Канте (беспартийный, баллотировался по списку Центристской партии) сказал Eesti Päevaleht, что учителя, не отвечающие языковым требованиям, не смогут продолжать работать. „Это очень больной удар по нашей системе“, - признал он.

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