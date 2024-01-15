В Таллинне Центристская партия столкнулась с трудностями при переходе на эстонский язык обучения. Многим учителям придется распрощаться с профессией

Реформа образования, как сказала министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200), откладывалась 30 лет, и дальше откладывать ее больше нельзя. С 1 августа все учителя детских садов, а также учителя 1-х и 4-х классов должны владеть эстонским языком на уровне С1. Переход на эстонский язык обучения начнется в детских садах и в 1-х и 4-х классах.