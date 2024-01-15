С апреля Eesti Päevaleht будет ежедневно выпускаться в электронном виде, по пятницам - в бумажном
С апреля 2024 года Eesti Päevaleht (EPL) будет издаваться в новом формате: ежедневно в цифровом на портале Delfi и по пятницам в виде печатного издания выходного дня LP, в котором читатель найдет более объемные и подробные статьи.
Главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд заверил, что, несмотря на предстоящие изменения, бренд Eesti Päevaleht останется в эстонском медиа-пространстве.
„Это бренд с сильной и лояльной читательской аудиторией, который за годы работы зарекомендовал себя как площадка независимой и надежной журналистики. Под брендом EPL на портале Delfi выходит рубрика „Мнение“, темы культуры и печатное издание выходного дня LP, которое составляет около двух третей контента EPL. Все новостные темы нынешнего издания, такие как эстонские и зарубежные , бизнес- и спортивные новости будут публиковаться в соответствующих рубриках Delfi“, — пояснил Соонвальд. Изменение не затрагивает другие издания Delfi Meedia.
Председатель правления издателя Eesti Päevaleht Delfi Meedia Арго Виркебау пояснил, что это, прежде всего, стратегический шаг, направленный на изменение привычек и предпочтений читателей. „Если за последние 20 лет большая часть изменений в эстонской журналистике так или иначе касалась поиска лучшей экономической модели, сегодняшние перемены имеют иную основу: Delfi Meedia является более экономически устойчивой, чем когда-либо прежде. Мы работаем в прибыль, продажи рекламы стабильны, а в декабре количество цифровых заказов превысило 100 000. Никогда прежде отечественная и эстоноязычная журналистика не была столь сильна“, — пояснил Виркебау.
Он добавил, что количество подписчиков бумажной прессы в Эстонии ежегодно снижается на 5-10 процентов, но на столько же выросли и расходы, связанные с издательской деятельностью, в первую очередь - на печать, сырье и доставку.
„В то же время выросла популярность и надежность цифровых СМИ, предлагающих читателям более быструю, удобную для потребления и разнообразную информацию. В этой ситуации разумно и логично идти в ногу со временем и своевременно вносить изменения. Закрытия других печатных изданий Delfi Meedia в 2024 году не планируется“, — сказал Виркебау.
Урмо Соонвальд добавил, что влияние изменений на организацию работы редакций Delfi Meedia весьма незначительное, поскольку с 2012 года Eesti Päevaleht и новостной портал Delfi работают как объединенная редакция. Однако в результате изменений количество сотрудников Delfi Meedia несколько сократится в части рабочих мест, которые были задействованы в подготовке ежедневного печатного издания. Таким образом, будут сокращены восемь человек, пятеро из них работали с техническими задачами, трое - журналистами.
Центр подписки Delfi Meedia свяжется со всеми подписчиками бумажного издания Eesti Päevaleht по телефону или электронной почте. „Мы предложим каждому возможность остаться подписчиком печатного издания выходного дня и получить права на чтение цифрового контента Delfi и Eesti Päevaleht. Также мы предложим вариант замены подписки на Eesti Päevaleht на подписку на другое издание Delfi Meedia, например, Eesti Ekspress или Maaleht. Читатели, которые не пожелают менять подписку на цифровой продукт или другое издание, получат возврат предоплаты“, — подтвердил Арго Виркебау.
Delfi Meedia и Eesti Päevaleht приносят извинения читателям, которым это изменение доставит неудобства, и обещают со своей стороны приложить усилия, чтобы все перемены прошли максимально гладко!
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