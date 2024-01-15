С апреля Eesti Päevaleht будет ежедневно выпускаться в электронном виде, по пятницам - в бумажном

Главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд заверил, что, несмотря на предстоящие изменения, бренд Eesti Päevaleht останется в эстонском медиа-пространстве.

„Это бренд с сильной и лояльной читательской аудиторией, который за годы работы зарекомендовал себя как площадка независимой и надежной журналистики. Под брендом EPL на портале Delfi выходит рубрика „Мнение“, темы культуры и печатное издание выходного дня LP, которое составляет около двух третей контента EPL. Все новостные темы нынешнего издания, такие как эстонские и зарубежные , бизнес- и спортивные новости будут публиковаться в соответствующих рубриках Delfi“, — пояснил Соонвальд. Изменение не затрагивает другие издания Delfi Meedia.

Председатель правления издателя Eesti Päevaleht Delfi Meedia Арго Виркебау пояснил, что это, прежде всего, стратегический шаг, направленный на изменение привычек и предпочтений читателей. „Если за последние 20 лет большая часть изменений в эстонской журналистике так или иначе касалась поиска лучшей экономической модели, сегодняшние перемены имеют иную основу: Delfi Meedia является более экономически устойчивой, чем когда-либо прежде. Мы работаем в прибыль, продажи рекламы стабильны, а в декабре количество цифровых заказов превысило 100 000. Никогда прежде отечественная и эстоноязычная журналистика не была столь сильна“, — пояснил Виркебау.

Он добавил, что количество подписчиков бумажной прессы в Эстонии ежегодно снижается на 5-10 процентов, но на столько же выросли и расходы, связанные с издательской деятельностью, в первую очередь - на печать, сырье и доставку.

„В то же время выросла популярность и надежность цифровых СМИ, предлагающих читателям более быструю, удобную для потребления и разнообразную информацию. В этой ситуации разумно и логично идти в ногу со временем и своевременно вносить изменения. Закрытия других печатных изданий Delfi Meedia в 2024 году не планируется“, — сказал Виркебау.