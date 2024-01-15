15.01.2024, 12:32
„Покрытие было обработано реагентом, но он сразу обледенел“. Департамент рассказал об обстоятельствах аварии на Таллиннской окружной дороге
ФОТО: | Delfi Meedia
Департамент транспорта тщательно проанализирует обстоятельства цепной аварии, случившейся 12 января на Таллиннской окружной дороге. По первоначальным данным, в пятницу утром было предприняты все меры, чтобы не допустить аварийной ситуации.
„Четко видно, что несмотря на плохую видимость и сложные погодные и дорожные условия автомобили двигались со скоростью более 100 километров в час“, - сказал руководитель Ляэнеского отделения службы по уходу за дорогами Департамента транспорта Ханнес Вайдла, описывая ситуацию, которая царила в пятницу утром на участке Таллиннской окружной дороги между Юри и Курна.