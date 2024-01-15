„Покрытие было обработано реагентом, но он сразу обледенел“. Департамент рассказал об обстоятельствах аварии на Таллиннской окружной дороге

„Четко видно, что несмотря на плохую видимость и сложные погодные и дорожные условия автомобили двигались со скоростью более 100 километров в час“, - сказал руководитель Ляэнеского отделения службы по уходу за дорогами Департамента транспорта Ханнес Вайдла, описывая ситуацию, которая царила в пятницу утром на участке Таллиннской окружной дороги между Юри и Курна.

По словам Вайдла, причиной катастрофической ситуация стала дорожная пробка, образовавшейся у развязки Пыргувялья. „Когда ты движешься со скоростью 100 км/час, а впереди автомобили со скоростью 10 км/час, да еще при такой видимости, то впереди встает стена, и делать уже нечего“, - сказал Вайдла, добавив, что в таких ситуациях принято включать помимо фар еще и „аварийку“, чтобы обозначить автомобиль и дать понять водителям, что следует снизить скорость.