ЧП и криминал
15.01.2024, 12:32

„Покрытие было обработано реагентом, но он сразу обледенел“. Департамент рассказал об обстоятельствах аварии на Таллиннской окружной дороге

 
Солевой реагент, которым обработали дорожное покрытие, быстро превратился в лед.
Солевой реагент, которым обработали дорожное покрытие, быстро превратился в лед.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Департамент транспорта тщательно проанализирует обстоятельства цепной аварии, случившейся 12 января на Таллиннской окружной дороге. По первоначальным данным, в пятницу утром было предприняты все меры, чтобы не допустить аварийной ситуации.

„Четко видно, что несмотря на плохую видимость и сложные погодные и дорожные условия автомобили двигались со скоростью более 100 километров в час“, - сказал руководитель Ляэнеского отделения службы по уходу за дорогами Департамента транспорта Ханнес Вайдла, описывая ситуацию, которая царила в пятницу утром на участке Таллиннской окружной дороги между Юри и Курна.

По словам Вайдла, причиной катастрофической ситуация стала дорожная пробка, образовавшейся у развязки Пыргувялья. „Когда ты движешься со скоростью 100 км/час, а впереди автомобили со скоростью 10 км/час, да еще при такой видимости, то впереди встает стена, и делать уже нечего“, - сказал Вайдла, добавив, что в таких ситуациях принято включать помимо фар еще и „аварийку“, чтобы обозначить автомобиль и дать понять водителям, что следует снизить скорость.

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