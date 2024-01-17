Вправе ли работодатель требовать, чтобы работник не носил на работе кольца?
Читатель портала Tööelu спрашивает: Скажите, пожалуйста, имеет ли право работодатель потребовать от меня не носить кольца на работе? У кольца нет большого камня, который мог бы за что-то зацепиться, но работодатель все равно не разрешает его носить.
Отвечает консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда Пирет Кальюла:
"Работодатель имеет право и обязанность устанавливать правила, обеспечивающие как охрану, так и гигиену труда. Основанием для установления правил охраны и гигиены труда является анализ рисков, в котором приведены возможные риски и меры по их снижению и предотвращению. Ношение колец и других украшений, как правило, не допускается, когда речь идет о работе, во время которой кольцо может за что-то зацепиться и тем самым причинить ущерб здоровью работника. Например, кольцо может застрять в конструкции лестницы или кузове автомобиля и привести к травме или ампутации пальца. Ношение украшений также обычно запрещено в пищевой промышленности, так как они могут оказаться в продукции. То есть в случае некоторых работ требуется, чтобы работник не носил на работе кольцо, независимо от того, какое оно.
Работник вправе обратиться к работодателю за разъяснениями, почему установлены те или иные правила. Однако от соблюдения правил, приведенных в анализе рисков или инструкциях по обеспечению безопасности, отказаться нельзя, поскольку в противном случае это может поставить под угрозу здоровье работника.
Анализ рисков рабочей среды своего рабочего места можно также самостоятельно посмотреть в среде самообслуживания Инспекции труда. Для просмотра анализа рисков необходимо авторизироваться при помощи ID-карты, mobiil-ID или Smart-ID на сайте iseteenindus.ti.ee и выбрать в меню справа „Анализ рисков“. Анализ рисков должен сопровождаться программой деятельности — планом устранения обнаруженных недочетов. В программе деятельности должно быть указано, какие меры предпринимаются для устранения определенных недочетов, кто за это отвечает и к какому сроку недочет должен быть устранен. С программой деятельности можно ознакомиться, нажав на расположенную в правом меню кнопку „Программа деятельности“. Кроме того, можно увидеть, кто на предприятии является специалистом по рабочей среде, уполномоченным по рабочей среде и лицами, оказывающими первую помощь. Эту информацию можно увидеть, нажав в меню справа кнопку „Представители““.