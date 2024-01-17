Вправе ли работодатель требовать, чтобы работник не носил на работе кольца?

Отвечает консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда Пирет Кальюла:

"Работодатель имеет право и обязанность устанавливать правила, обеспечивающие как охрану, так и гигиену труда. Основанием для установления правил охраны и гигиены труда является анализ рисков, в котором приведены возможные риски и меры по их снижению и предотвращению. Ношение колец и других украшений, как правило, не допускается, когда речь идет о работе, во время которой кольцо может за что-то зацепиться и тем самым причинить ущерб здоровью работника. Например, кольцо может застрять в конструкции лестницы или кузове автомобиля и привести к травме или ампутации пальца. Ношение украшений также обычно запрещено в пищевой промышленности, так как они могут оказаться в продукции. То есть в случае некоторых работ требуется, чтобы работник не носил на работе кольцо, независимо от того, какое оно.

Работник вправе обратиться к работодателю за разъяснениями, почему установлены те или иные правила. Однако от соблюдения правил, приведенных в анализе рисков или инструкциях по обеспечению безопасности, отказаться нельзя, поскольку в противном случае это может поставить под угрозу здоровье работника.