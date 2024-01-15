Вот это да! Эстонский филиал Microsoft поднял среднюю зарплату до 8000 евро в месяц

По данным отчета о хозяйственной деятельности этой компании за 2021-2022 года, средняя зарплата за 2022 составила 6905 евро в месяц.

По данным Äripäev, средняя зарплата за 2023 год оказалась равной 8140 евро в месяц.

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