Экономика
15.01.2024, 09:35

Вот это да! Эстонский филиал Microsoft поднял среднюю зарплату до 8000 евро в месяц

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Photo illustration in Brazil - 09 Jan 2024
Photo illustration in Brazil - 09 Jan 2024
ФОТО: Rafael Henrique | © Rafael Henrique / SOPA Images

Microsoft Development Center Estonia, являющийся одним из самых щедрых работодателей Эстонии с точки зрения размера средней зарплаты, снова увеличил этот показатель, пишет dv.ee.

По данным отчета о хозяйственной деятельности этой компании за 2021-2022 года, средняя зарплата за 2022 составила 6905 евро в месяц.

По данным Äripäev, средняя зарплата за 2023 год оказалась равной 8140 евро в месяц.

Читайте подробнее на dv.ee.

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