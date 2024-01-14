ВИДЕО | Владимир Зеленский поблагодарил Эстонию и другие страны Балтии
Владимир Зеленский поблагодарил страны Балтии, в которых он побывал с визитом на этой неделе.
Соответствующее видео президент Украины опубликовал в воскресенье, 14 января, в социальных сетях.
Зеленский сказал, что 24 февраля мог стать днем, который изменил историю. Могла начаться „эра несвободы“, но этого не произошло. В борьбе с Россией важны все народы, „которые не хотят, чтобы их дети были собственностью диктаторов“, и все лидеры, „которые хотят быть на светлой стороны“.
„Мы должны выиграть эту битву. Мы, все страны, которые ценят независимость“, - заявил Зеленский.
За минувшие два года союзники показали невероятное единство, отметил он. „Я благодарен вам за тепло и солидарность. Благодарю вас всех за то, что вы с нами, а также за пакеты помощи для украинских воинов и всех украинцев“.
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