Мария Юферева-Скуратовски стала членом правления Лаcнамяэского округа Партии реформ

„Меня выбрали в члены правления округа Ласнамяэ от партии Реформ, чему я очень рада. Руководителем округа стал Вильяр Яаму“, - написала Юферева-Скуратовски в социальных сетях.

„Начнем работать новой командой и предложим Вам новое видение того, как можно иначе управлять Таллинном и почему бы не лучше, чем это есть сейчас! Скоро снова увидимся на улицах района!“

Также, по словам Юферевой-Скуратовски, сегодня был выбран новый руководитель таллиннского округа партии Реформ. Им стал Пяртель-Пеэтер Пере.

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