В воскресенье ночью из магазина в Мустамяэ украли дроны. Полиция просит помощи!

О краже сообщил сам магазин в социальных сетях.

Из записи камер видеонаблюдения следует, что 13 января в 19:58 при помощи длинной трубы злоумышленники подняли камеры вверх, чтобы происходящее не попало на видео. К счастью, угор обзора камеры был широким и инцидент удалось запечатлеть.

Согласно первоначальным данным, преступников было двое, хотя не исключено, что это был все-таки один и тот же человек.

В 23:00 к магазину подошел мужчина в черном и взломал дверь. 14.01 в 00:43 он вернулся, открыл первую дверь и стал ломать вторую.

В 00:49 злоумышленник побежал изо всех сих.

К сожалению, отмечают представители магазина, охранная фирма не успела вовремя прибыть на место, поскольку сначала они попытались связаться с контактным лицом. Таким образом, за 15 минут злоумышленнику удалось унести несколько дронов: DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (RC2), DJI Mini 4 Pro (RC2), DJI Avata Pro View Combo, DJI Goggles 2 Motion Combo.

Представители магазина просят всех, кто располагает информацией, которая позволит поймать преступников, сообщить об этом на адресу info@modelforce.eu.

Полиция подтвердила RusDelfi, что такой случай имел место.

„В воскресенье ночью, немногим после часа ночи, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в магазине на Сыпрузе пст в Таллинне произошла кража со взломом. Ущерб, причиненный кражей, составляет около 5000 евро. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства“, - сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о данном преступлении, сообщить об этом по номеру 112 или 5911 0164.

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