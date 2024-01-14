Новости Эстонии
14.01.2024, 16:49

ФОТО и ВИДЕО | „Год назад РФ убила моего друга“. На площади Вабадузе состоялся антивоенный митинг

 

В воскресенье, 14 января, на площади Вабадузе в Таллинне состоялся пикет против российской агрессии в Украине.

Организатором выступил Конгресс украинцев Эстонии.

„Призываем все международные структуры, страны НАТО остановить агрессора всеми возможными законными способами и наказать российских преступников“, - призвали организаторы.

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