14.01.2024, 16:49
ФОТО и ВИДЕО | „Год назад РФ убила моего друга“. На площади Вабадузе состоялся антивоенный митинг
В воскресенье, 14 января, на площади Вабадузе в Таллинне состоялся пикет против российской агрессии в Украине.
Организатором выступил Конгресс украинцев Эстонии.
„Призываем все международные структуры, страны НАТО остановить агрессора всеми возможными законными способами и наказать российских преступников“, - призвали организаторы.
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