ЕС планирует запретить использование фторсодержащих газов в электроэнергетике

Запрет в распределительных объектах среднего напряжения вступит в силу с января 2026 года. Когда через два года изменения вступят в силу, будет запрещено использование оборудование среднего напряжения 24 кВ, изолированное газом SF6 и другими F-газами.

В октябре 2023 года Комиссия ЕС опубликовала новое предложение по регулированию фторсодержащих газов, которое полностью запрет ит использование F-газов в распределительных устройствах к 2032 году.

„Гексафторид серы, или SF6, представляет собой искусственный газ, который использовался на протяжении десятилетий в энергетике для изоляции электрического тока. Имеет отличные диэлектрические свойства, которые позволили производителям разработать компактное распределительное устройство. Но это чрезвычайно мощный парниковый газ с потенциалом глобального потепления в тысячи раз больше, чем CO 2 . Следовательно, правительства и регулирующие органы многих странах хотят ограничить использование SF6 и других F-газов для снижения негативного воздействия на окружающую среду“, — отмечает Владимир Осипов, менеджер по предложениям в странах Северной Европы и Балтии энергоуправляющей компании Schneider Electric.

В целях реализации Кигалийских поправок к Монреальскому протоколу, одобренных в 2016 году, которые обеспечивает защиту климата от тяжелых последствий GSP (потребление и производство гидрофторуглеродов), ЕС вносит поправки в требования действующего регулирования F-газов, определяя ужесточение контроля и сокращение объемов выдаваемых квот. И это несмотря на то, что альтернатив таким газам мало, например, в электроэнергетическом секторе.

Газ гексафторид серы (SF6), используемый для высокого напряжения в электрораспределительных сетях, является одним из самых агрессивных, поскольку их GSP в 22 800 раз больше, чем у углекислого газа.

F- газы уже много лет используются в электронике, холодильном оборудовании, системах кондиционирования воздуха, противопожарном оборудовании и т. д. Они имеют очень высокий потенциал глобального потепления (GSP), который относится к тепловому воздействию вещества на климат и выражается в эквиваленте CO 2 .

„Для отрасли это будет означать, что с 1 января 2026 года все электроснабжающие компании и промышленные потребители, использующие сеть 24 кВ, должны будут перейти на новые F-газы для безгазового распределительного устройства. Постепенно ограничение F-газов затронет не только распределительное оборудование низкого и среднего напряжения, но и высокого напряжения“, — говорит эксперт Schneider Electric.

Выведение из оборота оборудования, содержащего F-газ, — задача для отрасли и повышение цены для потребителей. По словам Осипова, поэтапная замена оборудования, содержащего F-газ, станет серьезной проблемой.

„Большую часть существующих распределительных устройств придется переоборудовать, а поставщикам следует быть готовым предложить к 2026 году на европейский рынок совершенно новое оборудование. Отрасль придется перейти на новые продукты, не содержащих фторсодержащих газов, и более экологически чистых решения. К сожалению, это повысит цены для конечных потребителей, поскольку распределительные устройства с изоляцией из фторсодержащего газа обычно дешевле, чем распределительное устройство без него“, — говорит эксперт.

Замена газа SF6 чистым воздухом

Чтобы отказаться от газа SF6, миру потребуются новые технологические решения. Подобные технологии уже разработаны компанией Schneider Electric, которая не только постепенно заменила свое оборудование, содержащее фтористый газ, но и разработала промышленные решения, заменяющие газ SF6 экологически чистой альтернативой - чистым воздухом и вакуумной технологией.

„Наша компания нашла решение по замене газа SF6, используемого в распределительных устройствах, на чистый воздух и вакуумную технологию. Недавно на рынке были представлены два новых носителя оборудования распределения напряжения. Одно из них предназначено для распределения электроэнергии компаний, а другое - для вторичных распределительных сетей, которые могут быть использованы в коммерческих или производственных зданиях.

Это первые подобные объекты, где воздух заменил газ с парниковым эффектом. Распределительное устройство среднего напряжения, не содержащее SF6, имеет те же характеристики, что и традиционныe распределительныe устройствa — они эффективны, компактны и имеют более длительный срок службы до 40 лет“, — поясняет Осипов.

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