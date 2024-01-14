ФОТО и ВИДЕО | Решил обогнать автобус. BMW вылетел с дороги, перевернулся и приземлился на крышу

Сегодня, в 12:15 Центр тревоги получил сообщение об аварии на шоссе Йыхви-Тарту-Валга, недалеко от деревни Курелаане, где автомобиль вылетел с дороги.

По предварительным данным, автомобиль BMW совершал обгон автобуса, но водитель не справился с управлением, в результате чего легковушка вылетела с дороги вправо.

В автомобиле находилось три человека, которые не пострадали.

Находившийся за рулем 29-летний мужчина был трезв и имеет права соответствующей категории. Настолько известно, он является гражданином Латвии.

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