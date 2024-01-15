В Эстонии готовятся к забастовке учителей. Их просят не посещать спа и увеселительные мероприятия

„Если занятий нет, значит, нет учителя — он бастует“

Сообщение о том, что с 22 января учебное заведение участвует в общенациональной забастовке учителей, пришло родителям учеников Таллинской художественной гимназии. Особенное внимание уделялось тому, что забастовка будет бессрочной. „Для школы это означает, что есть занятия, которые проводятся, и есть занятия, которые не проводятся“, — сообщила школа.

Также 15 января будет известен список бастующих учителей. Руководство школы отметило, что это, как минимум, половина педсостава. В учебном заведении уведомили, что каждый день утром, начиная с 22 января, планируют присылать в eKool информацию, какие занятия проходят, а какие нет.

„Если занятий нет, значит, нет учителя — он бастует. Тогда родитель может сам решить, отправлять ученика в школу или нет. Может случиться, что в этот день занятий не будет, потому что все учителя бастуют, или будет один урок и т. д. Школа отдает предпочтение младшеклассникам и способна заменить бастующих учителей 1-3 классов. Замена во время забастовки не обязательно означает обучение — это означает наблюдение за учениками“, — было написано в сообщении родителям.

Также в школе планируется организовать питание каждый день