Каллас: не надо бояться того, что Россия проиграет войну
В интервью Kyiv Independent премьер-министр Эстонии Кая Каллас ответила на вопросы о помощи Западе Украине, возможной угрозе для Эстонии в случае победы на выборах в США Дональда Трампа и замороженных российских активах на Западе.
По словам Каллас, главное, что она вынесла для себя из недавнего визита в Таллинн президента Украины Владимира Зеленского: „Мы должны верить, что Украина может победить, но это зависит от военной помощи и политической поддержки, которую мы даем Украине“.
Говоря о продолжающих переговорах по поводу финансовой помощи Европейского союза Украине, Каллас заверила, что 26 из 27 стран-членов твердо настроены на ее предоставление, проблема лишь в том, как убедить оставшуюся страну (Каллас ее не назвала прямо, но очевидно, что это Венгрия). По словам Каллас, дело не только в деньгах - ЕС может найти разные варианты дать их Украине, хотя какие именно, премьер-министр уточнять не стала. Еще более важно показать российскому руководству единство Европы в поддержке Украины.
На вопрос о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет, таких, как немецкие Taurus и американские ATACMS, Каллас не стала отвечать прямо, отметив, что чисто военные вопросы должны решать специалисты. Вместе с тем, по ее мнению, Украина должна получить все, что может помочь ей победить. Каллас сослалась на недавние слова президента Украина Зеленского, что некоторые западные лидеры якобы боятся последствий возможного поражения России. По мнению премьер-министра, не нужно бояться этих последствий. Сейчас главное, чтобы Украина отразила агрессию России и вернула оккупированные территории. А о последствиях этого для России можно будет думать уже после того, как это произойдет. По ее словам, Россию на агрессивные действия провоцирует слабость, а не сила оппонентов.
Отвечая на вопрос о возможной угрозе Эстонии в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, Каллас призвала не недооценивать возможности НАТО и сказала, что в настоящий момент не видит непосредственной угрозы нашей стране. Не стоит сводить НАТО только к США, в организацию, например, входят такие ядерные державы, как Великобритания и Франция. Однако Каллас призвала все входящие в НАТО страны увеличить военные расходы до 3% ВВП, что Эстония уже сделала, в отличие от многих других членов альянса. Также для глобальной безопасности очень важно, чтобы в война в Украине не кончилась успешно для агрессора: это может послужить толчком ко многим конфликтам по всему миру.
Комментируя возможность конфискации замороженных российских активов на Западе и передаче их Украине, Каллас признала, что этот вопрос имеет много юридических подводных камней. Однако, по ее мнению, право собственности не абсолютно и было нарушено уже заморозкой активов. Нужно принимать во внимание не только претензии России, но и претензии Украины, терпящий огромный материальный урон из-за войны. По словам Каллас, она как юрист понимает, что в данном случае нет абсолютно неопровержимых оснований для конфискации. Однако все большее западных политиков приходят к убеждению: „Наши налогоплательщики не должны расплачиваться за урон, нанесенный Россией“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.