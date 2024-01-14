Каллас: не надо бояться того, что Россия проиграет войну

По словам Каллас, главное, что она вынесла для себя из недавнего визита в Таллинн президента Украины Владимира Зеленского: „Мы должны верить, что Украина может победить, но это зависит от военной помощи и политической поддержки, которую мы даем Украине“.

Говоря о продолжающих переговорах по поводу финансовой помощи Европейского союза Украине, Каллас заверила, что 26 из 27 стран-членов твердо настроены на ее предоставление, проблема лишь в том, как убедить оставшуюся страну (Каллас ее не назвала прямо, но очевидно, что это Венгрия). По словам Каллас, дело не только в деньгах - ЕС может найти разные варианты дать их Украине, хотя какие именно, премьер-министр уточнять не стала. Еще более важно показать российскому руководству единство Европы в поддержке Украины.

На вопрос о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет, таких, как немецкие Taurus и американские ATACMS, Каллас не стала отвечать прямо, отметив, что чисто военные вопросы должны решать специалисты. Вместе с тем, по ее мнению, Украина должна получить все, что может помочь ей победить. Каллас сослалась на недавние слова президента Украина Зеленского, что некоторые западные лидеры якобы боятся последствий возможного поражения России. По мнению премьер-министра, не нужно бояться этих последствий. Сейчас главное, чтобы Украина отразила агрессию России и вернула оккупированные территории. А о последствиях этого для России можно будет думать уже после того, как это произойдет. По ее словам, Россию на агрессивные действия провоцирует слабость, а не сила оппонентов.