Точки над i расставлены. Каллас рассказала, будет ли Эстония высылать подлежащих мобилизации украинцев

По словам Каллас, вопрос о возможной мобилизации украинцев обсуждался во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Таллинн, и тот подтвердил, что есть те украинцы, которые находятся на передовой, и те, кто платит налоги, что дает возможность финансировать боевые действия. Но некоторые мужчины мобилизационного возраста уехали в Европу и никак не помогают своей стране в противостоянии российской агрессии.

Однако Каллас вновь указала, что те украинские беженцы, которые соблюдают все правила, имеют право находиться в Эстонии: „Когда они прибыли сюда, Европейский союз дал им временную защиту. Поэтому мы точно не будем ничего делать, чтобы их выдавать. Это задача Украины – достучаться до находящихся здесь людей и звать их обратно, чтобы помочь своей Родине“.

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