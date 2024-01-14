Синоптики обещают снегопад и метель. Дороги могут быть скользким

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня во многих местах выпадет снег, также ожидается метель, особенно на северном побережье. Температура воздуха и поверхностей над дорогами по всей Эстонии минусовая, дорожные условия зимние.

По данным Агентства окружающей среды, температуры колеблются от -5 до -11 градусов, а на островах от 0 до -5 градусов.

За рулем следует быть осторожными, так как дороги могут быть местами как обледеневшими, так и заснеженными.

Департамент транспорта советует водителям избегать обгонов и резких маневров, а также выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям. Особую осторожность следует проявлять на перекрестках, полосах разгона и торможения, возле автобусных остановок, железнодорожных переездов, поскольку именно там происходит больше всего торможений и ускорений, вследствие чего дороги быстрее становятся скользкими.

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