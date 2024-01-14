Женщина возмущена, что ей не разрешили принести еду находящемуся в специальном учреждении больному сыну

Еще два года назад он плохо все понимал, а сейчас уже понимает, что я приеду, что-то ему привезу вкусненькое покушать; какую-то одежду – переодеться; ножки помою, ногти подстригу на ногах… Сначала он был в Таллинне на Палдиски мнт., потом их расформировали, и таких, как мой сын, с деменцией, отправили в Силламяэ. Там он сейчас и находится.

Когда я привожу что-то покушать сыну, а он просит печенье, конфеты, сыр, рыбные консервы, то я привожу побольше. В первый раз у меня все это взяли, а потом заведующая сказала, что хранить это негде, что я привожу слишком много. Ну, конечно, я привожу много, потому что приезжаю только раз в месяц! Я же хочу, чтобы у сына все было.

Чтобы, если он попросит шпроты, ему могли дать. На что мне ответили: „У нас сбалансированное питание, им ничего не надо“. Но это – больничное питание, и такого, что сын может захотеть, у них просто нет.

У них в отделении – восемь человек с разной степенью деменции. Как оказалось, почти ни к кому из них никто не ходит. Там такие больные, от которых отказались. Заведующая сказала, что стол общий, и они не могут моему сыну давать еду отдельно – все, что я привожу, будет делиться на всех. Я не против. Пусть делят на всех, ведь и моему сыну тогда что-то достанется.

Сын начал просить, чтобы я привезла ему шашлык, пиццу, гамбургер… Один раз я привезла в баночке шашлык и получила скандал. Мы были в комнате свиданий, я выставила на стол шашлык, малину, клубнику, но пришла заведующая и сказала, что кормить не разрешается. Сын так упрашивал ее, чтобы она разрешила ему шашлыка поесть, но заведующая не разрешила. А сын ведь болен, он стал ругаться, материться, вышли работники, взяли его под руки и увели – свидание у нас не состоялось. Еду я всю оставила – не повезу же обратно!

Все, что мне разрешили в итоге, – это шоколадку привезти и побеседовать в комнате для свиданий в следующий раз. Ну как так?