МК Эстония
14.01.2024, 21:50

Женщина возмущена, что ей не разрешили принести еду находящемуся в специальном учреждении больному сыну

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Шашлык под запретом: матери не разрешили принести еду находящемуся в специальном учреждении больному сыну.
Шашлык под запретом: матери не разрешили принести еду находящемуся в специальном учреждении больному сыну.
ФОТО: Марек Паю | МК Эстония

У меня сын живет в психиатрическом доме по уходу в Силламяэ на Тервизе, 17. Я приезжаю туда раз в месяц. Дело в том, что сын попал в автомобильную аварию, у него очень сильное повреждение головного мозга, после которого развилась деменция, пишет читательница „МК Эстония“.

Еще два года назад он плохо все понимал, а сейчас уже понимает, что я приеду, что-то ему привезу вкусненькое покушать; какую-то одежду – переодеться; ножки помою, ногти подстригу на ногах… Сначала он был в Таллинне на Палдиски мнт., потом их расформировали, и таких, как мой сын, с деменцией, отправили в Силламяэ. Там он сейчас и находится.

Когда я привожу что-то покушать сыну, а он просит печенье, конфеты, сыр, рыбные консервы, то я привожу побольше. В первый раз у меня все это взяли, а потом заведующая сказала, что хранить это негде, что я привожу слишком много. Ну, конечно, я привожу много, потому что приезжаю только раз в месяц! Я же хочу, чтобы у сына все было.

Чтобы, если он попросит шпроты, ему могли дать. На что мне ответили: „У нас сбалансированное питание, им ничего не надо“. Но это – больничное питание, и такого, что сын может захотеть, у них просто нет.

У них в отделении – восемь человек с разной степенью деменции. Как оказалось, почти ни к кому из них никто не ходит. Там такие больные, от которых отказались. Заведующая сказала, что стол общий, и они не могут моему сыну давать еду отдельно – все, что я привожу, будет делиться на всех. Я не против. Пусть делят на всех, ведь и моему сыну тогда что-то достанется.

Сын начал просить, чтобы я привезла ему шашлык, пиццу, гамбургер… Один раз я привезла в баночке шашлык и получила скандал. Мы были в комнате свиданий, я выставила на стол шашлык, малину, клубнику, но пришла заведующая и сказала, что кормить не разрешается. Сын так упрашивал ее, чтобы она разрешила ему шашлыка поесть, но заведующая не разрешила. А сын ведь болен, он стал ругаться, материться, вышли работники, взяли его под руки и увели – свидание у нас не состоялось. Еду я всю оставила – не повезу же обратно!

Все, что мне разрешили в итоге, – это шоколадку привезти и побеседовать в комнате для свиданий в следующий раз. Ну как так?

В любой больнице есть свое питание, но родственники, когда приходят, всегда что-то приносят из дома. А тут даже этого нельзя! Как так? У них на все ответ: „У нас инструкции“. Что это за инструкции такие? Откуда? Да, это закрытое учреждение, приходить туда могут только близкие родственники по записи, свидание под камерами. Но это же не тюрьма!

Светлана, Таллинн

От редакции „МК Эстония“:

„Вышеупомянутый житель попал в учреждение по адресу Тервизе, 17, в Силламяэ по решению суда в мае этого года. Молодой человек проживает по своему нынешнему месту жительства, т. е. в соседнем центре обслуживания, временно. С середины ноября мы делаем ремонт в его обычной квартире, и он сможет вернуться туда уже перед Рождеством. В этой квартире молодой человек проживает вместе с еще одним человеком, находящимся в центре обслуживания по решению суда“, – комментирует региональный руководитель AS Hoolekandeteenused Viru Моника Феофанова.

Она отмечает, что их цель – обеспечить более активную жизнь всем жителям и помочь каждому человеку восстановиться как морально, так и физически.

„У молодого человека дела идут очень хорошо, он начал больше общаться и заниматься повседневными делами с другими жильцами, он получает реабилитационные услуги, посещает различные мероприятия, и мы посоветовали ему больше гулять, чтобы контролировать свой вес, – рассказывает Феофанова. – Жители учреждения по адресу Тервизе, 17, в Силламяэ направлены сюда по решению суда, но они не в тюрьме. Однако в центре есть свои правила, одно из них – для встречи с гостями есть гостевая комната, где можно поговорить или поиграть, а при желании можно и прогуляться. Подобные встречи не предназначены для того, чтобы есть“.

Она продолжает: „Наше меню составлено совместно с диетологами Института развития здоровья. Наши жители четыре раза в день получают разнообразную и полезную пищу с подходящей калорийностью, что помогает поддерживать как психическое, так и физическое здоровье. Чтобы сохранить здоровье жителей, мы разрешаем приносить им свежую и полезную еду, например фрукты, но иногда родители хотят вместо этого принести гамбургеры, шашлык и т. д.“.

Моника Феофанова отмечает, что в центре понимают заботу и желание матери приносить своему ребенку хорошее и лучшее. Но, принося находящемуся в центре дополнительную еду или сладости, необходимо учитывать, что запасы еды жителя должны быть помещены в один из холодильников, которые предназначены для этой цели.

„Поэтому мы действительно не можем разрешить жителям хранение большого количества отдельных продуктов питания, – поясняет Феофанова. – Уверяю вас, ни одному человеку в центре не нужно бояться пустого желудка, ведь правильно приготовленные блюда обеспечивают вкусное и разнообразное меню, а также сытый желудок каждый день“.

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