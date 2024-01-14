Деньги на ветер: женщина отдала 1000 евро за услуги, которыми даже не пользовалась

„Честно говоря, я и совсем забыла про эти волосы. А в феврале мне пришло из банка уведомление, что я должна заплатить 93 евро. И тут я вспомнила, что, черт побери, я же кредит оформила, – сокрушается женщина. – За это время из клиники мне никто не звонил, не напоминал, не интересовался, почему не прихожу. Я решила, что мне уже не нужны эти процедуры, и пошла в клинику, чтобы расторгнуть договор. Но девушка, сидящая там, сказала, что ничего не может сделать, что мне нужно звонить менеджеру и разбираться. Я позвонила. Менеджер ответил, что они не расторгают договоры. Но как это? Я же не пользовалась вообще ничем, кроме шампуня! Ни одну услугу я не получила!“

Первая процедура в салоне была назначена на 21 декабря. Татьяна позвонила и отказалась от нее, так как не могла прийти. А потом и вовсе заболела.

„Подобными капсулами, которые надо втирать в корни волос, я уже пользовалась, и эффекта не было. Но девушка заверила, что у них – какое-то чудо-средство с космическим составом, которое нигде не продается. Ну ладно. Сдуру я согласилась и 14 декабря оформила это все в кредит сроком на год с первой выплатой в феврале, – вспоминает женщина. – А 15 декабря от онкологии умер муж моей близкой подруги. Все так закрутилось…“

Татьяна согласилась. Но когда стоимость всех процедур и средств по уходу была посчитаны, сумма за восстановление волос составила 1088 евро. Туда входили курс лечения, шампунь за 35 евро и капсулы за 120 евро.

„Я считаю, что это мошенничество и вымогательство, – начинает свой рассказ Татьяна (фамилия редакции известна – прим.ред.). – У клиники красоты Lux-Medicus, которая находилась в Таллинне, в декабре 2022 года открылось представительство в Нарве. В рамках рекламной кампании они предлагали первую консультацию за 5 евро – вместо 45. Так как у меня после перенесенного коронавируса – проблема с волосами, то я решила сходить. Девушка провела мне компьютерную диагностику, палочкой по коже поводила и сказала, что мне можно за три-четыре месяца восстановить волосы на 50%. Но для этого нужно провести комплекс процедур“.

Без права на расторжение

Татьяне категорически отказали в расторжении договора. При этом в клинике посоветовали попробовать подать заявление об отказе от договора в письменном виде.

„Я сделала это 20 февраля, ответ обещали в течение трех недель. Выплаты в феврале я не делала, в марте – тоже, все ждала, что со мной расторгнут договор. Из клиники официального ответа так и не пришло, но через три недели они мне позвонили и начали опять говорить, что договор расторгнуть не могут. Что если я не хочу процедуры, то могу взять подарочными картами. Но зачем мне эти карты на 1000 с лишним евро? Что я с ними буду делать? Почему я должна отдавать им деньги ни за что? – недоумевает Татьяна. – Я продолжала настаивать на своем, названивала им в феврале и марте, но получала один и тот же ответ“.

В начале апреля женщине пришло письмо из банка – если она не заплатит по кредиту, пойдут пени. И ей пришлось оплатить счета за февраль, март и апрель – по 93 евро каждый.

„Когда я позвонила в офис клиники в Таллинне, выяснилось, что, когда я заключала договор, то должна была подписывать карту пациента, куда вносят процедуры. И это – не просто карта пациента, а дополнительный договор между мной и клиникой. Но мне этого никто не объяснил! А там мелким шрифтом написано, что, если подпишу, то не имею права в дальнейшем отказаться от этих услуг. Но мне никто ничего не сообщил и даже не выдал экземпляр этого договора! – возмущается клиентка. – В общем, мне в очередной раз высказали, что они там что-то заказали специально для меня, потратились на договор с банком, понесли убытки, и я обязана выплатить им все деньги – даже если не буду ничем пользоваться“.

Татьяна замечает, что на сайте клиники указано, что клиент имеет право отказаться от услуг, заплатив неустойку. Но ничего подобного предложено ей не было.