14.01.2024, 08:56
Депутат Таллиннского горсобрания от центристов переврал слова Кариса и удивился политикам, „маниакально“ поддерживающим Украину
Кылварт: война должна закончиться победой Украины
ФОТО: Delfi Meedia/ Facebook
Член Центристской партии Дмитрий Будылин написал на странице ласнамяэского отделения партии в Facebook, что наши политики маниакально поддерживают продолжение и расширение войны в Украине. Центристская партия в свою очередь заявляет, что их основной линией по-прежнему остается поддержка Украины и ее победы.