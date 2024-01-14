Новости Эстонии
14.01.2024, 08:56

Депутат Таллиннского горсобрания от центристов переврал слова Кариса и удивился политикам, „маниакально“ поддерживающим Украину

 
Кылварт: война должна закончиться победой Украины
ФОТО: Delfi Meedia/ Facebook

Член Центристской партии Дмитрий Будылин написал на странице ласнамяэского отделения партии в Facebook, что наши политики маниакально поддерживают продолжение и расширение войны в Украине. Центристская партия в свою очередь заявляет, что их основной линией по-прежнему остается поддержка Украины и ее победы.

Пост на русском языке появился на странице в Facebook позавчера, 12 января. Будылин, бывший борец дзюдо, а ныне тренер по дзюдо, является также членом Таллиннского городского собрания.

RusDelfi
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