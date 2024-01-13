ЧП и криминал
13.01.2024, 20:57

В пожаре под Тарту погиб человек

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ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

В субботу в деревне Рыыму в окрестностях Тарту сгорел дом. Один человек погиб.

Вызов в Центр тревоги поступил около 7 часов утра.

Дом находился вдали от дорог. Когда приехали спасатели, здание практически сгорело.

Позже в доме нашли обгоревшее тело. Личность погибшего пока не известна, как не известно, был ли это мужчина или женщина.

Причина пожара выясняется.

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