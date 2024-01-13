13.01.2024, 20:57
В пожаре под Тарту погиб человек(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу в деревне Рыыму в окрестностях Тарту сгорел дом. Один человек погиб.
Вызов в Центр тревоги поступил около 7 часов утра.
Дом находился вдали от дорог. Когда приехали спасатели, здание практически сгорело.
Позже в доме нашли обгоревшее тело. Личность погибшего пока не известна, как не известно, был ли это мужчина или женщина.
Причина пожара выясняется.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.