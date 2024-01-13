Яна Тоом: Пособия на реновацию домов могут не дойти до тех, кто действительно в них нуждается

“Если смотреть по уездам, то в самом плачевном состоянии находятся многоквартирные дома в Ида-Вирумаа. С момента восстановления независимости там были отреновированы лишь отдельные дома, а новых практически не строилось.

Я очень хорошо осведомлена о происходящем в регионе и знаю, что многие амортизированные здания заселены лишь наполовину, оставшиеся жители – это в основном пенсионеры. Во-первых, в Ида-Вирумаа людям крайне сложно найти деньги на реновацию, поскольку безработица в регионе самая высокая, а доходы – одни из самых низких. Во-вторых, им необходима помощь с документами, например, при подаче ходатайства и оформлении кредита. Этим вопросам, к сожалению, не уделялось внимания“, - сказала Яна Тоом.

План предусматривает реновацию 14 000 многоквартирных домов в Эстонии, однако на сегодняшний день удалось привести в порядок лишь около 3000 зданий. Если продолжать реновацию в том же темпе – 200 домов в год, то для того, чтобы привести в порядок все дома, потребуется 70 лет.

“Согласна, что необходимо намного быстрее проводить реновацию зданий, однако для этого государственная поддержка должна стать более эффективной. О высоком интересе к модернизации зданий говорит тот факт, что в первый же день ходатайств подается столько, что выделенный лимит отказывается исчерпан. Однако что будет с домами сельской местности, которые находятся в плачевном состоянии и в которых квартиры стоят очень дешево? Банки не выдают кредиты этим квартирным товариществам, поэтому для подобных случаев необходимо разработать особые решения“, - сказала Тоом.