Канте ответил на критику: я не завидую Кае Каллас, потому что деньги на учителей найти нужно

„Мы не хотим использовать учителей в какой-то придуманной политической борьбе – это факт. Мы исходим из того, чтобы самая уязвимая часть – маленькие дети в рамках этого спора остались под присмотром, а их родители могли выполнять свои обязанности по работе“, – сказал Канте в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“.

„На самом деле я не завидую Кае Каллас, потому что эти деньги нужно найти. Вся борьба заключается в том, чтобы правительство приняло правильное решение и нашло деньги для достойной оплаты труда учителей“, – добавил он.

По мнению Каи Каллас, забастовка учителей сейчас, когда бюджет принят парламентом, не добавит денег в госбюджет.

„На это я бы ответил премьер-министру ровно так же, как она говорила в отношении Таллинна: это вопрос приоритетов. Если мы исходим из закона об основной школе и гимназии, то минимальная ставка оплаты труда учителей устанавливается правительством. Стоит посмотреть на госбюджет, там видны приоритеты, – сказал Канте. – Учителя – это наше будущее. Если мы сейчас ничего не сделаем, неважно, сколько правительство будет заказывать мест в университетах на обучение учителей, притока новых специалистов не будет. Условия нужно создавать здесь и сейчас“.

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