Опрос: что жители Эстонии планируют делать со своими деньгами в этом году

Самым популярным ответом было планирование большего, чем раньше, бюджета, а также сокращение повседневных расходов. Так ответила треть участников опроса. 21% респондентов планируют накопить деньги на путешествие, 18% планируют улучшить свое материальное положение путем поиска дополнительной работы, а 14% ради повышения зарплаты предполагают сменить работодателя.

11% респондентов планируют делать взносы в третью пенсионную ступень, 10% – приумножить деньги, инвестируя за пределами пенсионной ступени. 9% респондентов планируют откладывать деньги на покупку жилья, а 8% принявших участие в опросе – купить автомобиль. 6% респондентов хотят начать собственный бизнес.

13% респондентов пока не знают, куда направить свои деньги в будущем году, а 17% ответили, что не будут использовать свои деньги вышеупомянутыми способами.

„Повышение налога с оборота, высокие процентные ставки и инфляция потрепали кошельки жителей Эстонии, поэтому почти каждый пятый взрослый планирует найти дополнительную работу. Если у вас появляется хорошая возможность дополнительно поработать, и вы хотите использовать ее для создания сбережений и инвестирования, то в краткосрочной перспективе этой возможностью стоит воспользоваться. Однако приоритетом должны быть отдых и время, проведенное с близкими людьми. Также важно подумать, что именно для вас важнее – качество жизни сегодня или инвестиции в будущее“, - сказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.