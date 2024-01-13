Продолжается прием заявок на субсидию „Дворы в порядок“

„“Дворы в порядок“ – не просто программа субсидирования квартирных товариществ, а общее дело, которое позволяет улучшить жизнь в Ласнамяэ. Не упустите возможность и подавайте заявку для получения помощи в реализации творческих и практических решений по улучшению дворов“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлиана Юрченко.

Программа поддерживает целый ряд усилий, направленных на улучшение дворов многоквартирных домов. Так, с ее помощью можно построить, установить или облагородить:

домик для мусора

тротуар или дорожное покрытие

игровую площадку

камеры наблюдения

зеленую зону

забор

дворовый инвентарь (например, скамейки)

вспомогательное строение

Пошаговую инструкцию и дополнительную информацию о получении субсидий возможно найти на домашней странице программы „Дворы в порядок“. Субсидия покрывает 15–70% стоимости проекта, но не более 16 000 евро в год и 40 000 евро на один двор. В случае возникновения вопросов обращайтесь: artur.zahharov@tallinnlv.ee или звоните по телефону 645 7761.

Управа Ласнамяэ рассчитывает на инициативу и плодотворное сотрудничество в вопросах улучшения привлекательности и удобства наших дворов.