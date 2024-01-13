ВИДЕО С РЕГИСТРАТОРА | Цепь аварий на Таллиннской окружной: торможение уже не помогло. Оставалось решить, с какой машиной столкнуться

Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре описал то, что он увидел на видео.„Водитель видит аварию перед собой с расстояния более 100 метров, но торможение уже не помогает. Водителю остается только решить, в какую машину направить свой автомобиль. Тот, кто в нем сидит, может только надеяться на лучшее“, - сказал он.