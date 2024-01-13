В Эстонии предотвращены миллионы атак: решение по кибербезопасности есть(7)
В свете растущего числа киберугроз с сегодняшнего дня Elisa предоставляет обеспечивающую безопасное пользование интернетом услугу Netivalvur также бизнес-клиентам, тем самым предлагая предпринимателям возможность защитить работников от атак и мошенничества онлайн. Эта доступная раньше только частным пользователям услуга защитила клиентов Elisa от более чем 7 миллионов угроз только в этом году.
„В наши дни каждый работник любого предприятия находится в авангарде обеспечения кибербезопасности – достаточно лишь на мгновение потерять бдительность, чтобы нанести серьезный ущерб предприятию. Netivalvur поможет решить эту проблему, постоянно функционируя в фоновом режиме и реагируя сразу после обнаружения угрозы“, прокомментировал новую услугу исполнительный директор Elisa Андрус Хийепуу. „И это независимо от того, пользуется ли сотрудник мобильным интернетом или работает в локальной сети“.
Бизнес-клиенты могут активировать услугу отдельно в смарт-пакете каждого работника, а также использовать услугу в пакете офисного мобильного интернета, защищая всех сотрудников, пользующихся сетью Wi-Fi в офисе. После активации услуги Netivalvur постоянно функционирует в фоновом режиме, не требуя от пользователя никаких дополнительных действий, и вмешивается, например, если кто-то пытается посетить зараженный вредоносными программами сайт или если обнаруживается риск мошенничества.
Netivalvur работает на любом телефоне, планшете и компьютере, а также в любом браузере. При этом интернет не замедляется. Бизнес-клиенты могут активировать услугу в самообслуживании – защита начнет действовать через несколько минут после подключения.
„Предприятия – заманчивые мишени для преступников, которые чаще всего получают доступ к деньгам, данным и другим цифровым активам через потерявших бдительность работников. Однако, оснастив своих сотрудников таким цифровым помощником, вы сможете значительно снизить риски, защитив персонал, клиентов и предприятие в целом“, отметил руководитель подразделения бизнес-клиентов Elisa Артур Праун.
Он добавил, что любому предприятию стоит применять и другие подходы для обеспечения надлежащего уровня безопасности, например, устанавливать четкие правила безопасности и обучать работников, но наряду с этими действиями такие решения, как Netivalvur и антивирусное программное обеспечение, являются хорошей первой линией защиты. „Всегда можно сделать больше, чтобы защитить своих коллег. Но ни в коем случае нельзя сделать слишком мало“, добавил он.
Услуга Netivalvur доступна бизнес-клиентам для заказа через самообслуживание с начала января. Цена из расчета на одного пользователя составляет 1,49 евро в месяц за пакет, защищающий смартфоны и планшеты, и 2,99 евро в месяц за пакет, защищающий всю офисную сеть. К ценам прибавляется налог с оборота. Новые клиенты могут пользоваться услугой бесплатно в течение первых двух месяцев.
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