Как в жутком детективе: на автозаправке в Риге мужчина из Эстонии вышел из машины и пропал

По данным полиции, Александр Новик, 1974 года рождения, зашел в магазин АЗС „Circle К“ на улице Юглас, 2с, и не вернулся в свой автомобиль.

Рост мужчины составляет 185 сантиметров, глаза карие, волос нет. Был одет в черные кроссовки с белой подошвой, темно-коричневые/серые брюки, серую футболку, серый джемпер и черную куртку с белым воротником.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, связаться с полицией одной из стран.

PPA: информация передана нашим патрулям

Департамент полиции и погранохраны подтвердил RusDelfi, что информация о пропавшем эстонце поступила в полицию через СМИ.

„Поскольку неизвестно, где именно находится мужчина, информация о нем также была передана нашим патрулям. Мы просим всех, кто видел этого человека или обладает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112“.

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