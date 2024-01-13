ФОТО | Глава Фонда интеграции: Год богатства культур поможет найти общий язык со всеми общинами в Эстонии

Год богатства культур – это тематический год, который посвящен многообразию культур общин и народов Эстонии. Его проводит Фонд интеграции, следуя заложенной Министерством культуры традиции. На несколько часов здание школы превратилось в настоящий многокультурный центр.

Координация, организация Года богатства культур — это большой вызов в этом году. Это важно для всей страны, считает руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев. „Впервые проходит такой тематический год, где мы можем получше узнать, насколько культурно многообразна Эстония, какие люди здесь живут, какие у них традиции, особенности, на каких языках они говорят, — рассказывает RusDelfi Дмитрий. — В последние пять-семь лет мы видим, что наша страна становится все более культурно многообразной. Исходя из данных переписи населения, в Эстонии постоянно проживает представители 211 различных национальностей и говорят на 240 различных родных языках. Это уже показывает, насколько культурно богата наша страна. Мы видим, что в Эстонию приезжают дальних, более экзотических стран, например, из Южной Америки, Азия, и правильно, что мы знакомимся с их культурой, мы делимся своей культурой и находим общий язык“.

Также Дмитрий Московцев поделился, что такого рода мероприятия — это всегда открытия чего-то нового. „Некоторые национальные костюмы отметил и для себя — вижу впервые, — делится руководитель фонда. — С удовольствие узнаю их историю. Именно для этого и происходят такие события“.

Также Дмитрий заметил, что в рамках Года богатства культур каждый может организовать любое мероприятие. „Это может быть встреча в кругу семьи, где расскажут историю, традиции родных. Это встречи в коллективах, мероприятия в учебных и культурных заведениях. В каждом самоуправлении, в кажем уголке Эстонии можно что-то сделать, чтобы рассказать о разных культурах, которые здесь у нас представлены, — рассказывает руководитель Фонда интеграции и призывает всех активно участвовать.