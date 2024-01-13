Быстро, выгодно, в любое время: большинство жителей Эстонии подают заявления на новые документы через интернет

В 2023 году было всего подано 488 046 ходатайств на получение удостоверения личности, из них 283 568 на получение ID-карты, 89 481 на получение паспорта и 93 659 на получение карты вида на жительство. В прошлом году количество ходатайств на получение ID-карт возросло на 3%, карт вида на жительство – на 11,6%, а количество ходатайств на получение паспортов за год снизилось на 18%.

Граждане Эстонии в 2023 году подали в общей сложности 313 493 ходатайств на получение документов, из них 61% сделал это на платформе самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны. Самые активные пользователи платформы самообслуживания по-прежнему проживают в Тартуском (70%) и Харьюском уездах (68%). „Если в 2021 году платформу самообслуживания использовало менее половины желающих обновить документы, то в настоящее время приятно сознавать, что в Эстонии нет ни одного уезда, где платформой самообслуживания пользовалось бы менее 50% ходатайствующих лиц“, сказала Марит Абрам, владелец услуги бюро идентичности и статуса Департамента полиции и пограничной охраны.

Среднее время оформления документы на платформе самообслуживания занимает 5 минут. При этом в залах обслуживания клиентов среднее время ожидания составило 38 минут, а сам процесс подачи ходатайства на оформление документа занимал непосредственно 10 минут. „Ходатайствовать о получении документа на платформе самообслуживания обойдётся дешевле, чем в зале обслуживания клиентов, при этом ходатайство можно подать в удобные для себя время и месте“, – добавила Абрам.