Быстро, выгодно, в любое время: большинство жителей Эстонии подают заявления на новые документы через интернет(2)
В 2023 году было подано порядка полумиллиона ходатайств о получении удостоверения личности. Больше всего ходатайств было подано на получение ID-карт, паспортов и карт вида на жительство, при этом трое из пяти жителей Эстонии подают ходатайства на платформе самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны iseteenindus.politsei.ee.
В 2023 году было всего подано 488 046 ходатайств на получение удостоверения личности, из них 283 568 на получение ID-карты, 89 481 на получение паспорта и 93 659 на получение карты вида на жительство. В прошлом году количество ходатайств на получение ID-карт возросло на 3%, карт вида на жительство – на 11,6%, а количество ходатайств на получение паспортов за год снизилось на 18%.
Граждане Эстонии в 2023 году подали в общей сложности 313 493 ходатайств на получение документов, из них 61% сделал это на платформе самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны. Самые активные пользователи платформы самообслуживания по-прежнему проживают в Тартуском (70%) и Харьюском уездах (68%). „Если в 2021 году платформу самообслуживания использовало менее половины желающих обновить документы, то в настоящее время приятно сознавать, что в Эстонии нет ни одного уезда, где платформой самообслуживания пользовалось бы менее 50% ходатайствующих лиц“, сказала Марит Абрам, владелец услуги бюро идентичности и статуса Департамента полиции и пограничной охраны.
Среднее время оформления документы на платформе самообслуживания занимает 5 минут. При этом в залах обслуживания клиентов среднее время ожидания составило 38 минут, а сам процесс подачи ходатайства на оформление документа занимал непосредственно 10 минут. „Ходатайствовать о получении документа на платформе самообслуживания обойдётся дешевле, чем в зале обслуживания клиентов, при этом ходатайство можно подать в удобные для себя время и месте“, – добавила Абрам.
Самое молодой человек, которому ходатайствовали о получении документы в 2023 году, был ребёнок в возрасте одного года. При этом заявление о получении документа для ребёнка было подано день спустя после его рождения. Самый пожилой человек, подавший ходатайство о получении документов, был в возрасте 98 лет. Самым популярной была услуга подачи заявления на получение документа для ребёнка младше 5 лет. 86% всех документов, выданных в прошлом году детям младше 5 лет, было оформлено на платформе самообслуживания.
„Наша цель сделать процедуру подачи ходатайства и получения документов удобнее. Начиная с прошлого года документы можно заказать кроме бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны также и в магазинах „Selver“. Это позволило расширить возможности выдачи документов до 50 точек, а Департамент полиции и пограничной охраны в сотрудничестве с магазинами „Selver“ получил возможность стать к людям ближе“, – сказала Абрам.
В общей сложности в прошлом году было заказано 20 572 документа на выдачу в магазины „Selver“, что составляет 6% от всех документов, выданных начиная с 18 апреля. Больше всего документов на выдачу в магазинах „Selver“ заказывают в Харьюмаа, Вильяндимаа и Рапламаа. Из всех ходатайств на получение документов, поданных в этих уездах в 2023 году, 12% были заказаны на выдачу в магазины „Selver“. Три самых популярных магазина на выдачу документов – это находящиеся в Харьюмаа магазины „Kadaka Selver“, „Järve Selver“ и „Kolde Selver“.
В 2023 году вступила в силу поправка, согласно которой при подаче ходатайства о получении ID-карты лицам старше 70 лет не требуется снова давать свои отпечатки пальцев, если они имеются уже в базе данных Департамента полиции и пограничной охраны. Кроме прочего было разработано удобное решение вопроса, при котором на платформе самообслуживания стало возможным оформить доверенность на получение документа другому лицу. К тому же платформу самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны приспособили для удобного пользования лиц с ограничениями зрения.
Использование платформы самообслуживания при подаче ходатайства на получение документа является не только более быстрым и дешёвым способом, но и намного более экологичным, так как в процессе всей процедуры, начиная с подачи ходатайства до выдачи самого документа, не используется бумага.