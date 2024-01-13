В прошлом году значительно увеличилось количество вызванных стихийными бедствиями страховых случаев

Прошлый год запомнится несколькими сильными штормами, например, август начался с беспрецедентного града, который заставил тысячи автовладельцев эвакуировать свои машины в гаражи. Природа бушевала и осенью – шторм, обрушившийся на Эстонию в октябре, по ущербу можно считать самым сильным за последние 20 лет.

К повреждению машин приводили все прошлогодние штормы: на автомобили падали ветви и целые деревья, град разбивал стекла и мял кузова, штормовым ветром при открытии выворачивало назад двери. Одному клиенту ERGO даже пришлось списать свой автомобиль, как не подлежащий ремонту. Этот инцидент произошел в Литве, когда штормовой ветер вынес на дорогу часть груза из прицепа встречного автомобиля, что привело к повреждению передней части автомобиля клиента ERGO – грузовика Scania. Руководитель отдела рассмотрения ущерба ERGO Катерина Лепвальтс отметила, что водителю повезло, что он смог остановить машину на краю кювета до того, как она съехала с дороги, но вот восстанавливать автомобиль было уже экономически нецелесообразно. Страховая компания выплатила за автомобиль 12 000 евро.

По сравнению с 2022 годом количество убытков, вызванных стихийными бедствиями, увеличилось на 14%, общий объем ущерба составил почти 200 000 евро, а размер среднего страхового возмещения составил 1855 евро.

Всего в прошлом году компания ERGO зарегистрировало 11 367 случаев в рамках страхования каско. Из них 5630 составили дорожно-транспортные происшествия и целых 4335 были связаны с повреждениями стекол – за них в общей сложности было выплачено более 2,3 миллиона евро. Самая распространенная причина повреждения стекла – камень, влетевший в лобовое стекло из-под колес проезжающей по шоссе машины. Такие происшествия чаще случаются в летние месяцы, когда люди больше ездят по загородным шоссе.