Марина Кальюранд: зеленый поворот должен быть справедливым и понятным

„Люди должны увидеть и убедиться, что зеленый поворот имеет важное социальное значение, что он понятен и справедлив. Возьмем хотя бы поддержку переобучения, создание новых экологичных рабочих мест, поддержку утепления домов, поддержку аграриев“, – отметила Кальюранд.

„Зеленый поворот уже стал главной темой на выборах в Европейский парламент и будет играть более чем принципиальную роль как в ходе кампании, так и во время работы следующего созыва Европарламента. Верю, что мы сможем разрушить стену противостояния и ложной информации, если будем всё лучше объяснять, что изменения проводятся с целью улучшения нашей общей жилой среды, а не для выполнения „глупых правил Евросоюза“, и покажем, что организации, на первый взгляд, с противоположными позициями, на самом деле могут найти точки соприкосновения“, – подчеркнула она.

„Благодаря работе ряда комиссий в Европарламенте мы уже доказали, что, к примеру, сельское хозяйство может развиваться и в условиях защиты окружающей среды, будь то инновационные решения в сфере животноводства или селекция в агрономии. Мы должны быть в состоянии еще лучше объяснять, например, цель программы утепления домов. Эта цель не в том, чтобы оштрафовать собственника старого здания, а в возможности благодаря реновации платить за отопление жилых помещений меньше“, – сказала Марина Кальюранд.

По ее словам, оправданным является и вопрос, кто будет финансировать, то есть оплачивать зеленый поворот?

„Помимо имеющихся фондов и схем в качестве источника финансирования видят и частный европейский капитал, который сейчас утекает в США. Сбережения и инвестиции, сегодня идущие в США, должны оставаться в Евросоюзе и помогать реализации зеленого поворота“, – добавила Марина Кальюранд.