Пора расставаться с красавицами! Куда отнести новогоднюю елку в Ласнамяэ?

„В Ласнамяэ расположено 15 пунктов сбора, куда можно отнести свою старую ель. Очень важно, чтобы жители не выбрасывали их в обычные контейнеры и не оставляли валяться на улице. Если вы еще не отнесли свои елки в пункт сбора, у вас есть время сделать это до 31 января. Начиная с 1 февраля утилизировать елку придется за свой счет“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В этом году в Ласнамяэ работает 15 пунктов сбора, куда отжившие свой век ели можно приносить до 31 января 2024 года:

зеленая зона между ул. Ууслинна, 9 и стадионом

угол улиц Маяка и Ласнамяэ (зеленая зона вдоль ул. Маяка)

зеленая зона около ул. Пaэ, 48a

зеленая зона около ул. Выру, 16

зеленая зона за ул. Викерлазе, 13 (со стороны ул.Каху),

зеленая зона между магазином Grossi и школьным стадионом в микрорайоне Катлери

зеленая зона перед Ляэнемере теэ, 8

зеленая зона около Ляэнемере теэ, 19

зеленая зона напротив ул. Кивила, 34 (со стороны ул. Кивила)

зеленая зона на ул. Махтра, 9 около Mustakivi Konsum

зеленая зона между домами ул. Раадику, 4 и 8

зеленая зона между магазинами Ümera Maxima и Grossi

зеленая зона перед ул. Калевипоя, 10 (со стороны ул. Викерлазе)

зеленая зона Смуули теэ, 8 (со стороны Smuuli Maxima),

парк на Уссимяэ теэ, 1Д (на стороне Уссимяэ теэ)

ВАЖНО: елка не должна быть завернута в пленку, на ней не должно быть никаких украшений, пластика, ткани или других материалов. Искусственные ели и украшения можно сдать в центр переработки (дополнительная информация: тут) или выбросить в контейнер для смешанных отходов. Рождественские гирлянды относятся к электрическим отходам и должны быть сданы в пункт сбора отходов. Узнайте расположение пунктов и станций по приему отходов в Таллинне на сайте здесь.

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