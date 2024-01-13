Новости Эстонии
13.01.2024, 10:12

Пора расставаться с красавицами! Куда отнести новогоднюю елку в Ласнамяэ?

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Елки ждут переработки
Елки ждут переработки
ФОТО: Natascha Kaukorat | Shutterstock

Праздники закончились, и наступило время утилизировать отжившие свое ели. Ознакомиться с расположенными в Ласнамяэ пунктами сбора можно на карте.

„В Ласнамяэ расположено 15 пунктов сбора, куда можно отнести свою старую ель. Очень важно, чтобы жители не выбрасывали их в обычные контейнеры и не оставляли валяться на улице. Если вы еще не отнесли свои елки в пункт сбора, у вас есть время сделать это до 31 января. Начиная с 1 февраля утилизировать елку придется за свой счет“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В этом году в Ласнамяэ работает 15 пунктов сбора, куда отжившие свой век ели можно приносить до 31 января 2024 года:

  • зеленая зона между ул. Ууслинна, 9 и стадионом

  • угол улиц Маяка и Ласнамяэ (зеленая зона вдоль ул. Маяка)

  • зеленая зона около ул. Пaэ, 48a

  • зеленая зона около ул. Выру, 16

  • зеленая зона за ул. Викерлазе, 13 (со стороны ул.Каху),

  • зеленая зона между магазином Grossi и школьным стадионом в микрорайоне Катлери

  • зеленая зона перед Ляэнемере теэ, 8

  • зеленая зона около Ляэнемере теэ, 19

  • зеленая зона напротив ул. Кивила, 34 (со стороны ул. Кивила)

  • зеленая зона на ул. Махтра, 9 около Mustakivi Konsum

  • зеленая зона между домами ул. Раадику, 4 и 8

  • зеленая зона между магазинами Ümera Maxima и Grossi

  • зеленая зона перед ул. Калевипоя, 10 (со стороны ул. Викерлазе)

  • зеленая зона Смуули теэ, 8 (со стороны Smuuli Maxima),

  • парк на Уссимяэ теэ, 1Д (на стороне Уссимяэ теэ)

ВАЖНО: елка не должна быть завернута в пленку, на ней не должно быть никаких украшений, пластика, ткани или других материалов. Искусственные ели и украшения можно сдать в центр переработки (дополнительная информация: тут) или выбросить в контейнер для смешанных отходов. Рождественские гирлянды относятся к электрическим отходам и должны быть сданы в пункт сбора отходов. Узнайте расположение пунктов и станций по приему отходов в Таллинне на сайте здесь.

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