Департамент защиты прав потребителей предупреждает об онлайн-торговце, который не решает связанные с ним потребительские споры

Потребители, обратившиеся в Комиссию по потребительским спорам, размещали свои заказы на сайте https://www.ikoly.ee/, а также в группе в Facebook. Согласно жалобам, торговец не поставляет товары в срок, не обеспечивает надлежащее обслуживание клиентов, не позволяет потребителям отказаться от договора и не возвращает деньги в случае отказа от договора. На сегодняшний день предприятие закрыло сайт https://www.ikoly.ee/, однако, ранее член правления IKOLY OÜ продолжал предлагать свои товары посредством социальных сетей.

Департамент потребовал от продавца объяснений и открыл делопроизводство для проверки фактов, связанных с обращением потребителей. Согласно объяснениям, предоставленным Департаменту, у компании нет средств для исполнения заказов потребителей или возврата денежных средств. Продавец еще не предоставил объяснений в Комиссию по потребительским спорам по поводу конкретных жалоб.

Если товар не был доставлен в согласованный с потребителем срок, потребитель должен сначала потребовать от продавца доставить товар в разумный дополнительный срок. Если обязательство не выполнено в течение дополнительного срока, потребитель имеет право потребовать возмещения убытков или расторгнуть договор и получить возврат денежных средств.

Департамент рекомендует потребителям быть осведомленными о проблемах с данным продавцом и полностью взвесить риски, прежде чем размещать заказ в IKOLY OÜ.

TTJA имеет право информировать общественность с целью предотвращения риска, сообщать о предполагаемых рисках, опасности или нарушения порядка, чтобы потребители могли принимать обоснованные и взвешенные решения о покупке.