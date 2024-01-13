Жители Кохтла-Ярве: „Инновационные переходы работали с перебоями!“. Почему пилотный проект - это возможность сделать продукт лучше и зачем для этого нужна городская среда?
Более полугода в Кохтла-Ярве, единственном самоуправлении Ида-Вирумаа, которое активно участвует в программе Умного города от Технополя, тестировалась уникальная инновационная система - „умные пешеходные переходы“ от компании Bercman Technologies. И во время этого тестового периода, разумеется, случались перебои в его работе. Жители Кохтла-Ярве в социальных сетях активно критиковали продукт, вероятно, подумав, что он установлен городом в уже готовом виде. Но, все-таки, это был пилотный проект, который, благодаря тестовому периоду, значительно улучшил свои качества
В чем же отличие пилотного проекта от готового продукта, зачем самоуправлениям вообще предоставлять свою среду различным стартапам для тестирования „умных решений“? И выигрывают ли в данном случае горожане?
Координатор инновационного конкурса от Технополя в Ида-Вирумаа Ольга Курдовская лаконично заключает: „Чтобы технологии развивались, необходимо предоставить им площадку для тестирования. От этого никуда не деться, пилотные проекты представляют собой тестовые исследования, в ходе которых новые технологии, продукты или услуги проверяются на практике перед тем, как быть внедренными в полном масштабе. Этот этап является важным для выявления проблем, оптимизации функционала и обеспечения соответствия ожиданиям пользователей. Пилотные проекты позволяют понять, как инновации взаимодействуют с реальной средой и как они могут быть улучшены перед широким внедрением“.
Ключевой ментор Технополя и инвестор Александр Гансен говорит, что для многих предприятий попасть в подобную программу Технополя уже отличная стартовая позиция, потому что Технополь сам является площадкой для очень многих проектов.
„Но не все самоуправления понимают важность такого сотрудничества.
Некоторые, к сожалению, не в состоянии поддержать инновационное направление в городской среде, потому что мало у кого есть специалисты, которые бы целенаправленно занимались инновационными проектами“, - признает Гансен.
В программе Умного города Технополя - три самоуправления: Таллинн, Кохтла-Ярве и недавно присоединившийся Пярну. Но всегда хотелось бы, чтобы муниципалитеты активно сотрудничали со стартапами - именно такое сотрудничество позволило бы взглянуть на планирование городской среды свежим взглядом.
Александр Гансен приводит пример США и прогрессивной Европы. „К примеру, в Берлине и Лондоне местная мэрия не просто поддерживает аналогичные проекты, но еще и создает свои собственные площадки для инноваций, например, у мэрии Лондона есть свой отдельный акселератор, который они полностью финансируют и куда они приглашают компании, развивающиеся в какой-то конкретной области, например, это может касаться туризма. Все эти инновации город воплощает сразу же в своем туристическом секторе“, - говорил Гансен.
Есть ли шанс, что и другие самоуправления станут в этом смысле активнее?
„Я думаю, что в случае Эстонии у нас нет некой гомогенной структуры местных самоуправлений, потому что у нас многое политизировано, в разных регионах бразды правления находятся в руках разных политических сил. И философия этих политических сил различается от самоуправлению к самоуправлению. А для того, чтобы активнее развивать инновации, нужна стратегия, взгляд в одну сторону“, - считает Александр Гансен.
Одно из потенциальных решений, по мнению Гансена, организация встреч руководителей местных самоуправлений с их коллегами из городов, которые развивают и используют инновации. Где можно было бы вживую понять, как эта инновация воплощается, как она работает и, самое главное, что она приносит бюджету и жителям региона.
А как же быть с ситуацией, когда жители города на этапе тестирования недовольны работой продукта?
„Вся ценность прототипа и состоит в том, что мы выводим продукт на рынок максимально быстро и максимально начинаем получать обратную связь от пользователей - именно на основе этой обратной связи и можно довести продукт до идеала, который устроит всех. В случае с каждым вторым инновационным проектом, тот объем непредсказуемости, который так или иначе ему сопутствует, огромен. Всегда 50 на 50, что где-то что-то провалится/сломается. У Таллинна очень хорошо получилась коммуникация по поводу роботов Starship Technologies. Но опять же, они сами продумали свою коммуникационную стратегию и преподнесли ее городу уже как готовую. Это касалось пересечения роботами пешеходных переходов, подробными объяснениями жителям принципов работы и обращения с роботами.В идеале вся коммуникация и должна быть в сотрудничестве стартапа с местным самоуправлением.
И - самое важное, - подчеркивает Гансен - „пользователи, которые видят продукт в его тестовый период - по сути, своей обратной связью помогают его протестировать и выявить слабые места“.
Сама компания Bercman, которая участвовала в конкурсе инноваций со своим „умным пешеходным переходом“ на улицах Кохтла-Ярве, уверена: они получили бонусы от участия в конкурсе инноваций как в области разработки продуктов, так и в области развития бизнеса.
„Мы протестировали и доработали наш продукт до уровня, который помогает укрепить конкурентные преимущества Bercman и расширить ее присутствие на зарубежных рынках. Кроме того, благодаря освещению в СМИ „умных“ переходов Кохтла-Ярве, мы получили запросы от других самоуправлений Эстонии.
От сотрудничества с самоуправлениями выигрывают как компании, так и сами самоуправления, поскольку сталкиваются с проблемами, для работы над которыми требуются новые решения. Доступ к ним часто осуществляется через инновационные проекты в сотрудничестве с фирмами“, - объяснил глава Bercman Technologies Март Сууркаськ.
„Сотрудничество может осуществляться в двух направлениях. У муниципалитетов есть проблемы, требующие решения, и компания разрабатывает решение специально для этой проблемы. Во втором случае у компании есть существующий продукт, которому необходима более широкая и функционирующая инфраструктура для тестирования в реальных условиях. Последнее и способен предоставить город.
Если продукт функционально относится к области „умного города“, как, например, наш умный пешеходный переход, то сотрудничество с местными самоуправлениями неизбежно. В этом случае с учетом общих интересов создается более эффективно функционирующее и качественное городское пространство“, - уверен глава Bercman Technologies.
Март Сууркаськ объясняет, что в зависимости от стадии разработки продукта и того, какая часть продукта тестируется, в период тестирования могут возникать временные сбои в надежности и функциональности продукта.
Если целью готового продукта является его продажа, использование продукта по назначению и обеспечение удовлетворенности клиентов, то на этапе пилотного проекта и тестирования основное внимание уделяется обнаружению ошибок, выявлению потребностей клиентов, а также оценке и повышению надежности и производительности продукта.
„Инновационные проекты обычно инициируются для того, чтобы дать разработчикам возможность протестировать новые продукты и решения или усовершенствовать существующие в реальных условиях и ситуациях. По возможности, улучшения вносятся уже в ходе пилотного проекта на основе отзывов, полученных в ходе тестирования. Ввиду продолжительности пилотного проекта устранение обнаруженных недостатков может осуществляться и после пилотного проекта“, - говорит глава Bercman Technologies.
Что касается „умных“ пешеходных переходов, то в тестовый период было опробовано решение гибридного электроснабжения и возможностью сбора обезличенных данных.
„В случае гибридного решения, оборудование пешеходного перехода в течение дня работает от аккумулятора. В ночное время он переключается на электросеть уличного освещения, одновременно происходит зарядка аккумуляторов для того, чтобы вырабатывать энергию днем.
В ходе пилотного проекта, проведенного в реальных городских условиях в Кохтла-Ярве, мы обнаружили ошибки в работе гибридного решения, которые не были выявлены в ходе так называемого внутрицехового тестирования прототипа. На основе анализа неисправностей, наши инженеры могут улучшить работу продукта и сделать интеллектуальные переходы с гибридным решением более надежными“, - поделился результатами Март Сууркаськ.
После завершения инновационного проекта городская управа Кохтла-Ярве решила продолжить сбор неперсонифицированных данных о дорожном движении в дополнение к базовому функционалу умных пешеходных переходов (обнаружение пешеходов и оповещение водителей световым сигналом). Переходы будут продолжать использовать гибридное решение электроснабжения.
Глава Bercman Technologies признается, что проект дал стартапу возможность настолько улучшить качество своего продукта, что от этого выиграли все стороны: и город, получивший возможность обрабатывать данные и использовать их для более эффективного городского планирования, и пешеходы, для которых пересечение проезжей части станет более безопасным, и сама фирма, перед которой открылись новые возможности.
„Благодаря гибридному решению, протестированному в ходе пилотного проекта, и областям для улучшения, обнаруженным в ходе испытаний, Bercman сможет в будущем предложить более надежный продукт по сравнению с предпилотным решением. Потенциальные клиенты из Эстонии, а также целевые рынки из Европы уже проявили интерес к умным пешеходным переходам с гибридным электроснабжением.
После внесения дополнений мы сможем предложить решение с обновленной настройкой со второго квартала 2024 года всем, чье решение об установке умных переходов на своей административной территории было отложено из-за ожидания работающего гибридного решения“, - подытожил глава Bercman Technologies.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.