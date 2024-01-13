Жители Кохтла-Ярве: „Инновационные переходы работали с перебоями!“. Почему пилотный проект - это возможность сделать продукт лучше и зачем для этого нужна городская среда?

Александр Гансен приводит пример США и прогрессивной Европы. „К примеру, в Берлине и Лондоне местная мэрия не просто поддерживает аналогичные проекты, но еще и создает свои собственные площадки для инноваций, например, у мэрии Лондона есть свой отдельный акселератор, который они полностью финансируют и куда они приглашают компании, развивающиеся в какой-то конкретной области, например, это может касаться туризма. Все эти инновации город воплощает сразу же в своем туристическом секторе“, - говорил Гансен.

В программе Умного города Технополя - три самоуправления: Таллинн, Кохтла-Ярве и недавно присоединившийся Пярну. Но всегда хотелось бы, чтобы муниципалитеты активно сотрудничали со стартапами - именно такое сотрудничество позволило бы взглянуть на планирование городской среды свежим взглядом.

Некоторые, к сожалению, не в состоянии поддержать инновационное направление в городской среде, потому что мало у кого есть специалисты, которые бы целенаправленно занимались инновационными проектами“, - признает Гансен.

Ключевой ментор Технополя и инвестор Александр Гансен говорит, что для многих предприятий попасть в подобную программу Технополя уже отличная стартовая позиция, потому что Технополь сам является площадкой для очень многих проектов.

Координатор инновационного конкурса от Технополя в Ида-Вирумаа Ольга Курдовская лаконично заключает: „Чтобы технологии развивались, необходимо предоставить им площадку для тестирования. От этого никуда не деться, пилотные проекты представляют собой тестовые исследования, в ходе которых новые технологии, продукты или услуги проверяются на практике перед тем, как быть внедренными в полном масштабе. Этот этап является важным для выявления проблем, оптимизации функционала и обеспечения соответствия ожиданиям пользователей. Пилотные проекты позволяют понять, как инновации взаимодействуют с реальной средой и как они могут быть улучшены перед широким внедрением“.

В чем же отличие пилотного проекта от готового продукта, зачем самоуправлениям вообще предоставлять свою среду различным стартап ам для тестирования „умных решений“? И выигрывают ли в данном случае горожане?

Есть ли шанс, что и другие самоуправления станут в этом смысле активнее?

„Я думаю, что в случае Эстонии у нас нет некой гомогенной структуры местных самоуправлений, потому что у нас многое политизировано, в разных регионах бразды правления находятся в руках разных политических сил. И философия этих политических сил различается от самоуправлению к самоуправлению. А для того, чтобы активнее развивать инновации, нужна стратегия, взгляд в одну сторону“, - считает Александр Гансен.

Одно из потенциальных решений, по мнению Гансена, организация встреч руководителей местных самоуправлений с их коллегами из городов, которые развивают и используют инновации. Где можно было бы вживую понять, как эта инновация воплощается, как она работает и, самое главное, что она приносит бюджету и жителям региона.

А как же быть с ситуацией, когда жители города на этапе тестирования недовольны работой продукта?

„Вся ценность прототипа и состоит в том, что мы выводим продукт на рынок максимально быстро и максимально начинаем получать обратную связь от пользователей - именно на основе этой обратной связи и можно довести продукт до идеала, который устроит всех. В случае с каждым вторым инновационным проектом, тот объем непредсказуемости, который так или иначе ему сопутствует, огромен. Всегда 50 на 50, что где-то что-то провалится/сломается. У Таллинна очень хорошо получилась коммуникация по поводу роботов Starship Technologies. Но опять же, они сами продумали свою коммуникационную стратегию и преподнесли ее городу уже как готовую. Это касалось пересечения роботами пешеходных переходов, подробными объяснениями жителям принципов работы и обращения с роботами.В идеале вся коммуникация и должна быть в сотрудничестве стартапа с местным самоуправлением.

И - самое важное, - подчеркивает Гансен - „пользователи, которые видят продукт в его тестовый период - по сути, своей обратной связью помогают его протестировать и выявить слабые места“.