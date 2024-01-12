С обструкцией в Рийгикогу, похоже, покончено

Фракция Isamaa отзывает запросы, представленные весной. Лаури Лаатс, заместитель председателя фракции Центристской партии, заявил, что их фракция уже отозвала законопроекты, содержащие в себе признаки обструкционизма, и сделает то же самое с запросами.

„Мы больше не участвую в обструкции. И, учитывая накопленный нами опыт, ночные заседания ни к чему не приведут“, - сказал Лаатс.

Председатель фракции EKRE Мартин Хельме заявил, что они ждут решения Государственного суда и от него будут зависеть дальнейшие действия. В ближайшее время правительство также решит, как преодолеть обструкционизм, возглавляемый EKRE. По словам Хельме, если суд не добьется справедливости, это будет означать, что оппозиция не сможет использовать одну из составляющих обструкции - подачу многочисленных поправок.

Юрген Лиги, член фракции Партии реформ, заявил, что оппозиция создала прецедент, приостановив работу Рийгикогу, и должна признать свою ошибку. Он также добавил, что не уверен в том, насколько гладко будет проходить работа парламента в будущем.